Publicada el 15/12/2019 a las 10:54 Actualizada el 15/12/2019 a las 12:34

El artículo 6 sigue sin abordarse

La cumbre del clima de Madrid ha celebrado su plenario de clausura a partir de las 9:30 horas del domingo, convirtiéndose en la Conferencia de las Partes más larga de la historia. Tras unas horas en las que se trabajó con un borrador tachado de "inaceptable" por las organizaciones de acción climática, y varios momentos en los que las negociaciones parecían absolutamente rotas,No obliga a nada, pero el documento es mucho más contundente que otras versiones que se trabajaron durante el sábado., esquivando así el fracaso absoluto que, según los observadores, ha estado demasiado cerca. Algunas voces de la sociedad civil, eso sí, están manifestando su decepción por la ausencia de grandes compromisos de los grandes emisores, exceptuando la Unión Europea, y por la falta de exigencias vinculantes. La brecha entre las exigencias ciudadanas y lo conseguido en la COP25 se amplía.Tras dos noches consecutivas sin dormir de intensas negociaciones, y con la resistencia del Brasil de Bolsonaro hasta última hora a aprobar el documento –ya que las partes referidas al uso de la tierra y los océanos no le convencían– se logró el consenso entre los presentes. Tanto los observadores como la presidencia chilena, representada por Carolina Schmidt y puesta muy en duda en los últimos momentos, han reconocido la labor de la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la hora de desatascar las discusiones acerca de la ambición del recorte de emisiones en las últimas horas de una conferencia histórica.El documento además recoge la necesidad de aumentar la financiación que se transfiere de los países más desarrollados a los menos desarrollados para abordar la adaptación y la mitigación del cambio climático.(los efectos de los fenómenos extremos amplificados por el cambio climático) no se ha llegado a un acuerdo para financiar separadamente este concepto y que las naciones más vulnerables cuenten con una ayuda considerable al respecto, separada de otros fondos. Además, países africanos e insulares han manifestado su decepción por que el mecanismo, finalmente, no se rija por la COP sino por el CMA, el organismo secundario dedicado a velar por el cumplimiento del Acuerdo de París: le resta eficacia. Estados Unidos ha sido el principal bloqueador en este sentido. El representante de Tuvalu ha llegado incluso a decir que "podría interpretarse como un crimen contra la humanidad". La importancia del mecanismo abreviado como WIM (por sus siglas en inglés) es vital para los países que sufren el cambio climático a día de hoy: necesitan apoyo para lidiar con los efectos de huracanes, ciclones tropicales, sequías, inundaciones y subidas del nivel del mar que pueden hacer desaparecer naciones enteras.Qué habrían hecho los principales autores del Acuerdo de París si hubieran sabido que el artículo 6, que sienta las bases de la cooperación entre países para reducir emisiones, iba a dar tantos quebraderos de cabeza por su pretendida ambigüedad.. El pacto de 2015 refleja la posibilidad de crear un mercado donde los países pueden vender y comprar derechos de emisión. Países comohan estado insistiendo durante todo el encuentro en unas normas que, a juicio del resto de la comunidad internacional, desvirtuaban el sistema y dificultaban una acción ambiciosa. El país oceánico quería mantener sus créditos del anterior mercado, bajo el paraguas del Protocolo de Kyoto, y no perder los privilegios conseguidos.Y a Estados Unidos, sencillamente, no le gusta la acción climática: al menos a su gobierno. La cumbre del clima ha fracasado a la hora de lograr un consenso acerca de este tema, uno de sus principales objetivos. Se sigue la máxima que, aún puesta en duda, ha seguido la presidencia chilena: mejor un no acuerdo que un mal acuerdo.