El papa elimina el 'secreto pontificio' en los casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables

Juan Carlos Cruz, una de las víctimas más conocidas del sacerdote chileno Fernando Karadima, ha valorado como un gesto "importante en la transparencia y en la justicia para las víctimas" la decisión del papa de eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos sexuales. "Se les terminó el carnaval de secreto y la oscuridad y se les dio vuelta su oscuro mundo en 180 grados", ha asegurado.

"Supervivientes y abogados tomen nota. Hoy es un día importante para exponer a criminales curas y obispos que antes operaban bajo la excusa del secreto pontificio y bloqueban la justicia. Esta es una buena noticia gracias a los supervivientes que no paran su lucha", ha señalado Cruz en su cuenta oficial de Twitter.



De este modo ha valorado Hurtado la decisión del Pontífice, que en la práctica permitirá ofrecer la debida información a la víctima y a las comunidades y facilitar la colaboración con los órganos de justicia civil.

"Todas estas excusas de obispos chilenos @episcopado_cl y de otras partes del mundo y la curia, se acabaron. Hoy es un día importante en la transparencia y en la justicia para las víctimas. Documentos deberán ser entregados a las autoridades civiles...", ha señalado.

Por su parte, en un escueto mensaje también en la Red social de Twitter, Marie Collins, que fue víctima de los abusos de un sacerdote cuando era una niña y que formó parte de la Pontifica Comisión para la protección de menores creada Francisco, ha valorado esta decisión como un paso adelante que produce "un cambio real y positivo".

Excellent news. Recommended by PCPM during first term, so good to see it being implement. At last a real and positive change. https://t.co/8ZKm2TKRR7