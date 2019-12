El presidente de Avalmadrid que aprobó el préstamo del 'caso Ayuso' dice que “no se enteró” de las decisiones de los órganos que presidía

Publicada el 18/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/12/2019 a las 00:01

info Libre

Un recuerdo vago de la venta a Cobralia

“Las cartas no me influyeron nada”

”. El presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014,, aseguró este martes en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de la sociedad de garantías madrileña que, pese a formar parte de los comités ejecutivo, de morosidad y directivo,, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso También respondió a la diputada socialistaque le “extrañaba” quede los comités directivo y de morosidad donde se trató sobre el aval de MC Infortécnica y su posterior impago. “Si hay un acta figurarán los asistentes, y yo no asistí. El que iba era [Juan Luis] Fernández-Rubíes”, señaló en referencia al entonces consejero delegado y después director general de la sociedad de garantías.En los documentos de dichos órganos a los que ha tenido acceso, figura claramente el nombre de Santos-Suárez, así como los de(director de Operaciones),(director comercial) y Antonio Chorro (director de Riesgos), en la resolución que aprueba el aval el 2 de febrero de 2011. Y, además de los tres primeros, los de(responsable de Recuperaciones) e(director de Seguimiento del Riesgo), en las resolución que cancela el aval y ordena ejecutar la hipoteca y actuar contra los avalistas, adoptada el 2 de abril de 2012 y de nuevo el 16 de noviembre de aquel año. Pese a estos acuerdos, Avalmadrid jamás actuó contra los avalistas del préstamo, entre los que estaban los padres de Ayuso.La tónica de la comparecencia de Santos Suárez en la Asamblea de Madrid se movió entre las apelaciones a la desmemoria –“No me acuerdo”– y el señalamiento de las responsabilidades ejecutivas hacia el entonces consejero delegado de Avalmadrid. Según indicó en varias ocasiones, era Fernández-Rubíes quien estaba, mientras que él se dedicaba a “labores institucionales”. “Quien de verdad estaba en el comité de morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid,, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.Al igual que Eva Piera poco antes , Juan Manuel Santos-Suárez aseguró que no estaba al tanto de avales concretos. En el caso de MC Infortécnica SL, recalcó que “desconocía completamente” la operación. “Nunca la analicé”.. Incluso dijo que ignoraba si era un aval para apoyar una inversión o para garantizar el circulante de la empresa. Pero en otro momento aseguró que el piso que los padres de Díaz Ayuso le donaron –para que no fuera embargado por Avalmadrid– no formaba parte de las garantías aportadas por los socios de MC Infortécnica SL. Así era, en efecto:–los cuatro matrimonios socios de la empresa–, como también aclaró después. Un patrimonio con el que tendrían que haber respondido al dejar impagado el crédito. Sostuvo que. “Pero me extrañaría que lo pudiera saber”, concluyó, en contra de toda evidencia puesto que las donaciones y ventas realizadas por los avalistas se inscribieron en los respectivos registros de la propiedad, que son públicos y cuya consulta realizan de forma habitual los gestores de Avalmadrid.De igual modo ignoraba el expresidente de la sociedad de garantías por qué ésta no actuó para recuperar el aval impagado por MC Infortécnica SL. Como ha publicado este periódico,los acuerdos de su comité de morosidad –ésos en los que figura el nombre de Santos-Suárez, pese a que dice que no asistió a las reuniones– y hasta el momento sólo ha conseguido(Ávila). Mientras,o traspasaron a terceros los inmuebles que debería haber embargado Avalmadrid para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL.El mismo desconocimiento esgrimió Juan Manuel Santos-Suárez respecto a si la empresa de los padres de Díaz Ayuso cumplió el fin para el que se le concedió el aval:. También ignoratras serle facilitado su contacto por la exviceconsejera de Economía. Pese a que Ramos, según él mismo destacó en la comisión, era. “Le sigo viendo ahora y seguimos manteniendo una amistad”, indicó. En todo caso, al expresidente de Avalmadrid le parece “muy mal” que un empleado de la sociedad de garantías dé información que ha conocido “en razón de su cargo o por razón de una operación, a cualquier persona, porque está cubierto por el secreto”.Santos-Suárez negó después que conozca a, expresidente de la CEOE y propietario de Marsans, al que Avalmadrid concedióde euros en 2010, apenas cuatro meses antes de que el grupo se declarara en concurso. Estos avales fueron señalados primero eny después en el informe que la propia Avalmadrid encargó a una consultora y que sirvió de base para la presentación deque fue archivada al considerar el posible delito prescrito.El expresidente de la sociedad de garantías precisó a los diputados que el aval no se había concedido al grupo Marsans, en comprometida situación económica, sino. Y tras aprobar un informe positivo elaborado por el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid.Por el contrario, sí que conoce Santos-Suárez a, presidente de la patronal madrileña CEIM y dueño del Grupo Cantoblanco, otra empresa sospechosa de haber sido favorecida en la concesión de avales.Pero a quien apenas recordaba tampoco era a, fundador de, la empresa a la que Avalmadriden junio de 2012. Según sostuvo el expresidente de Avalmadrid, se trató de. “La recuerdo muy vagamente”. Esa venta fue también objeto de un(PwC) en 2018 que advertía de una posiblea Cobralia y a su presidente, Fernando Cañellas, que cobró 270.245 euros por sus servicios jurídicos.En la misma desmemoria han caído tambiénle remitieron para interceder en favor de la concesión de avales a Marsans y Cantoblanco. Santos-Suárez no recordaba si había recibido otras cartas del mismo tenor, pero sí que las dos citadas. “Pero no me influyeron nada”, rechazó, “llegaron después de que recibiéramos los informes sobre ambas empresas”.De igual modo Juan Manuel Santos-Suárez negó al diputado de Más Madridque hubiera informado a ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid que Avalmadrid se encontrabaal capital. El expresidente sí admitió que ese año habíahasta el 10%, por lo que se acercaba peligrosamente al 8% establecido como límite, mientras aumentaba la morosidad por efecto de la crisis. Pero atribuyó la caída a unque “no pudieron detectar ni KPMG ni el Banco de España”. Lo describió como. “Por eso pedimos el reafianzamiento y el aumento del fondo de provisiones técnicas”, recordó, en referencia alcon la Comunidad de Madrid para que ésta complementara los reavales de la compañía pública Cersa.Juan Manuel Santos-Suárez comenzó su intervención resaltando que él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, alegó. La diputada de Unidas Podemosutilizó el matiz para reclamar que acudan a, una petición que fue rechazada en su día por el PP y Ciudadanos

Documentación sobre el prés... by infoLibre on Scribd