Madres Solteras acusan a Vox de "reavivar un estigma que proviene del franquismo" al referirse a sus hijos como conejos

Publicada el 17/12/2019 a las 18:23 Actualizada el 17/12/2019 a las 18:41

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), junto con la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales (REEFM) ha rechazado "el desprecio" de Vox , al tiempo que ha avisado de que este partido, al referirse a sus hijos como "conejos".Así lo han manifestado en un comunicado remitido, recogido por Europa Press, con motivo de las declaraciones del diputado de Vox en la Asamblea de Murcia Francisco Carrera, quienen la televisión autonónmica."Nos preocupa que este tipo de declaraciones políticas reaviveny que, cuatro décadas después, no tiene ni sentido ni cabida", han subrayando desde la FAMSAsí, la Federación ha rechazado "de manera contundente" la manera en la que el parlamentario se refirió a los hijos e hijas de las familias monoparentales, "al calificarlos despectivamente como 'conejos'" y "dando a entender" que este modelo familiar "no es normal". "Todas las familias aportamos a la sociedad, juzgarlas en base a su composición,, sostiene.Este tipo de manifestaciones por parte de un responsable político, según han asegurado desde FAMS, "solo se explican desde unaque niega la existencia de la diversidad de modelos de familias que viene existiendo desde hace décadas".A su juicio, esta es una muestra de. "Desde FAMS respetamos las diferentes creencias personales y religiosas que pueden llevar a una persona a conformar su familia en coherencia con estas y pedimos, en consecuencia, el mismo respeto para cada una de nuestras familias", ha agregado.La Federación considera que se trata de un modelo familiar "tan válido" como el formado por dos progenitores sean estos de distinto sexo o del mismo. "Es un hecho quepara la sociedad en España", han remarcado."Este tipo de declaraciones despectivas siguen siendo posibles dada lacon nuestra realidad familiar", han dicho, urgiendo a una regulación y reconocimiento de ámbito estatal para proteger a esta familias "de quienes creen" que son "de segunda" o "asemejan a nuestras hijas e hijos con conejos"."La desestigmatización total de las familias monoparentales no llegaráde nuestra realidad familiar y las políticas públicas no la aborden desde una perspectiva de género", han defendido.Además, ante este tipo de declaraciones, han pedido "responsabilidad" a los medios en el tratamiento informativo "paradel trato denigrante que implican hacia los millones de niñas, niños y adolescentes, cuya familia es monoparental".