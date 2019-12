Díaz Ayuso: "Los nacionalismos periféricos están emparentados con los que han provocado las mayores matanzas de la historia"

Publicada el 18/12/2019 a las 09:54 Actualizada el 18/12/2019 a las 12:31

Condescendencia con nacionalismos

"Radicalización en la derecha"

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, ha afirmado este miércoles que el independentismo y, en general los nacionalismos periféricos, son "ideologías radicalmente reaccionarias, racistas, supremacistas,de la historia de la humanidad", según informa Europa Press.Ayuso ha argumentado que "se ha acabado el bipartidismo" y en su lugar ha aparecido el, en el que "a derecha y a izquierda existenmás o menos diferentes".En su intervención, en un desayuno informativo celebrado en la capital, la dirigente madrileña ha manifestado que, aunque no de la misma manera y no en el mismo grado".Así, ha indicado que "no hay más que ver cómo el PSOE, que sigue siendo el partido hegemónico de la izquierda,, que sorprenden e indignan a muchos de sus actuales y antiguos dirigentes". "Basta escuchar los gritos depara comprobarlo. O, sobre todo, ver con qué fruición Sánchez proclama a Podemos, de quien tanto abjuraba como su socio preferente", ha apostillado.A su parecer, da la impresión de que "cuarenta años después del Congreso histórico en el quede aquel PSOE de la Transición, las nostalgias de ese marxismo, que han estado durmientes estos años, han resucitado con una especie de envidia hacia el comunismo bolivariano de Podemos". La jefa del Ejecutivo autonómico considera que "radicalización ideológica está teniendo otrahacia los independentistas"."Somos muchos los que pensamos que el independentismo y, en general, los nacionalismos periféricos,si la izquierda, desde la Transición, les hubiera tratado como lo que son:, emparentadas con las ideologías que han provocado las mayores matanzas de la historia de la humanidad", ha lanzado.La dirigente ha sostenido que "lahacia los nacionalistas ha sido una constante en la izquierda española" y ha reconocidoque también "lo ha sido de la derecha, pero menos entusiasta y por menos tiempo".A su juicio, "esta nefasta actitud de la izquierda". Solo así, según Ayuso, "se pueden explicar los esfuerzos denodados de Sánchez por conseguirdel Gobierno de España". "Una realidad que la propia ERC ha declarado explícitamente que quiere destruir", ha remarcado.En este punto, ha señalado que "la afirmación que les hacía de quequeda cumplidamente demostrada cuando contemplamos cómo Sánchez, el heredero de las siglas socialdemócratas que en Europa han sido siempre el, hoy corteja a Podemos, que es la representación actualizada de esa ideología totalitaria" o "cómo hace lo mismo con los independentistas".Mientras que ha incidido en que el bloque de la derecha se ha producido "una radicalización,", para la dirigente conservadora, "aunque se puedan y se deban criticar algunas o muchas de las propuestas o maneras de los dirigentes de Vox, nadie podrá decir que en ellos exista el".Esto, tal y como ha declarado,dado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "considera la Constitucióny cómo considera a los etarras los únicos que se dieron cuenta desde el principio que había que acabar con ese candado".