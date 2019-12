Directo | Ábalos, sobre una investidura antes de Nochevieja: "Apurando fechas te salen esos días, pero realmente no hay nada"

Publicada el 18/12/2019 a las 09:30 Actualizada el 18/12/2019 a las 10:14

09.50.

10.00.

09.08.

09.00.

08.30.

La ronda de contactos iniciada este lunes porcon el PP y Ciudadanos, después de que el rey Felipe VI le propusiera como candidato a la investidura, continúa este miércoles con las citas previstas entre la número dos del PSOE y portavoz parlamentaria,, y el resto de formaciones, salvo Vox.El ministro de Fomento y negociador del PSOE con ERC,, ha aclarado que "no hay nada" aún en el pacto buscado con ERC para sacar adelante la investidura del socialista Pedro Sánchez, si bien se ha mostrado "convencido" de que los republicanos han renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, el secretario de Organización del PSOE ha reconocido que para su partidoque sólo podría darse, "apurando fechas", entre los próximos 27 y 30 de diciembre. "Apurando fechas te salen esos días, pero realmente no hay nada", ha reconocido.Ábalos ha admitido que la fecha de la investidura no es algo que dependa del PSOE y ha señalado que enpara determinados partidos catalanes que pueden influir en la decisión que tome ERC. Entre esos hitos, no ha considerado tan determinante el desarrollo del Congreso de ERC previsto este sábado.El líder del PP,, ha cargado duramente contra el socialista Pedro Sánchez por negociar con Bildu para lograr ser investido presidente del Gobierno y ha apelado a aquel PSOE al que se le "helaba la sangre" por hablar con. Así se ha pronunciado en el desayuno del Foro Nueva Economía, en el que ha presentado la conferencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Casado ha afirmado quecon los que quiere formar gobierno y ha criticado que haya "dado carta de naturaleza a Bildu, a los herederos de ETA, como negociadores para el Gobierno del reino de España"con esa formación la portavoz del Grupo Socialista Adriana Lastra.La líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona,, ha asegurado este miércoles quepor verlo "igual que uno de (Mariano) Rajoy".La portavoz del PSOE en el Congreso,, continúa este miércoles la ronda con los partidos con representación parlamentaria con vistas a la investidura de Pedro Sánchez reuniéndose con el(BNG), el(PRC) yEl jefe del Ejecutivo en funciones,y de las organizaciones empresariales para trasladarles su voluntad de "conseguir la investidura,y poner en marcha la legislatura del diálogo territorial", ha anunciado el Gobierno.