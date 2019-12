El paro entre los periodistas crece un 2,6% en 2019 y rompe la tendencia de descensos de cinco años, según la APM

Publicada el 18/12/2019 a las 17:44 Actualizada el 18/12/2019 a las 18:40

La retribución, el mayor problema

El paro entre los periodistasrespecto al año anterior y ha alcanzado losen el mes de septiembre, según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2019, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y dirigido por el periodista Luis Palacio.Así lo ha destacado Palacio en el marco de la presentación del estudio, que ha tenido lugar este miércoles en la sede de la APM. Los resultados de la investigación muestran que esta cifraconsecutivos en el número de parados, que alcanzó su punto más alto en el año 2013, con 10.560 desempleados.En este sentido, el director del estudio ha explicado que estos 7.003 profesionales en situación de desempleo incluyen a los profesionales registrados en Oficinas de Empleo que, y no a quienes buscan trabajo por otras vías ni a los recién titulados que aún no se han dado de alta.Por sexos, según ha detallado Luis Palacio, un total de 4.409 periodistas en paro son. La mayor parte de desempleados (66%) se concentran en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia. "El empleo ha comenzado a resentirse", ha manifestado.En relación con los estudios, el informe destaca que en el curso 2017-2018 se matricularon 24.008 alumnos en Periodismo e Información y 19.704 en Técnicas Audiovisuales y Medios de Comunicación. En este punto, Palacio ha puesto de relieve que desde 1975, cuando se crearon las primeras facultades de Periodismo, se han graduado en ambas carreras 100.000 estudiantes,En el ámbito profesional, en 2019Además, el estudio indica que más de la mitad de los profesionales encuestados (52%) cree que a las mujeres se les exige una mayor capacitación, algo que piensan el 74% de las mujeres y el 34% de los hombres.Sobre los niveles salariales, el estudio revela que el porcentaje de periodistas contratados que percibe menos de 1.500 euros mensuales ha disminuido. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario entre los profesionales que se dedican al ámbito de la Comunicación. Así, en 2019, seguido de el paro y la precariedad laboral (17%), y la falta de rigor y la neutralidad (15%).Estas cifras se recogen en el capítulo La profesión, que ofrece las conclusiones de una encuesta realizada a periodistas de toda España,miembros de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), del Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC), de las secciones de periodistas de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).Por otra parte, el informe revela una, como grafistas, editores de vídeo, especialistas de datos, programadores, etc. Así, el 59% de los periodistas contratados afirman que en su trabajo ya se relacionan con esos otros profesionales. Además, el 16% de los periodistas contratados y el 23% de los autónomos afirma que trabaja habitualmente con información propia y exclusiva.En la edición de 2019 del Informe incluye el capítulo La desinformación, que revela que el 87% de los periodistas encuestados opina que(95% en el caso de los periodistas menores de 30 años); y un 49% de los españoles lo considera muy importante y un 42%, importante. En este sentido, el presidente de la APM, Juan Caño, ha defendido la necesidad de "desterrar para siempre" el término fake news porque "si son falsas, no son noticias".Preguntados por el origen del fenómeno de la desinformación, el 98% de los periodistas encuestadoscomo muy o bastante responsable de ello, y a determinados personajes con perfiles en redes sociales que podrían considerarse influyentes (98%). En el ámbito de la opinión de la sociedad sobre el periodismo, el 81% de los periodistas creen que la sociedad tiene una imagen negativa de la profesión, a su juicio, por el amarillismo y la información espectáculo (64%), seguido de la falta de rigor y la calidad (41%).Finalmente, el director del estudio ha apuntado que la precariedad y la redefinición del trabajo periodístico en un mundo "completamente digital" son los dos principales retos de la profesión, en el que los recursos económicos se han trasladado de los medios dedicados a la información a aquellos especializados en entretenimiento.