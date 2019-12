Muere a los 100 años Virgilio Fernández, el último brigadista español que luchó por la II República

Publicada el 18/12/2019 a las 13:37 Actualizada el 18/12/2019 a las 14:01

Nos ha dejado a los 100 años Virgilio Fernández, luchador por la democracia en las Brigadas Internacionales. Dedicó su vida a los demás, a pelear por una sociedad más justa. España tiene una deuda con personas como él. Que la tierra te sea leve, compañero.https://t.co/OsQUbiDzln pic.twitter.com/r2wECxnFu9 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) December 17, 2019

Luchó por lahace más de 80 años, pasó por un campo de concentración francés, se exilió a México yhasta el final., el último español en combatir en las, fallecía este martes a las 6 de la mañana en Guanajuato, hora mexicana, a los 100 años de edad.Nacido en la provincia de Larache, en el protectorado español de Marruecos, Virgilio Fernández creció en Sevilla, donde estudió y. El estallido de la Guerra Civil lo sorprendió en Madrid: Virigilio, que entonces tenía 18 años –y llevaba casi cuatro militando en las juventudes comunistas-, trabajaba como practicante (lo que hoy equivaldría a auxiliar de enfermería) en el hospital madrileño de La Princesa ysus ideales republicanos.Recaló como sanitario en un batallón de las Brigadas Internacionales; en concreto, en la, constituida en su mayoría porque acudieron a España para combatir al fascismo. El brigadista estuvo presente en distintas batallas, como las de Brunete, Guadalajara y Ebro; esta última, la más sangrienta de la contienda. Como tantos otros españoles,y cruzó los Pirineos y la frontera con Francia en una furgoneta robada.A México logró llegar después de unos meses de penurias internado en el, uno de los muchos donde Francia aprisionó a los republicanos exiliados. En el país centroamericano, donde ya se hallaba uno de sus hermanos, Virgilio estudió Medicinay conoció a su primera esposa, la artista canadiense Gene Byron, cuya Casa Museo dirigió el excombatiente hasta sus últimos días.Su profundo compromiso político lo llevó a, pero, a excepción de unos años, no abandonó México. En sus últimas visitas al país por el que luchó, el brigadista, acompañado por Estela Cordero, su segunda esposa,y se reunió con políticos como el coordinador federal de Izquierda Unida,, el líder de Unidas Podemos,, y la exalcaldesa de Madrid,. Tanto Garzón como Iglesias han lamentado a través de Twitter su pérdida.Ya centenario, y muy activo en redes sociales como Facebook , Virgilio,, no cejó en su empeño de denunciar las injusticias desde su casa en Guanajuato. En uno de los últimos vídeos que grabó antes de morir, Virgilio seguía defendiendo: “Soy comunista desde que tengo 14 años y medio. Y no soy ningún bandido”. El 26 de diciembre habría cumplido 101 años.