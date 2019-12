EEUU tendrá que indemnizar a la familia del fotógrafo Juantxu Rodríguez, asesinado en 1989 durante la invasión de Panamá

Publicada el 20/12/2019 a las 13:31 Actualizada el 20/12/2019 a las 14:14

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido a Estados Unidos, entre ellos al, que murió disparado pocas horas después de que comenzara la invasión al país centroamericano, informa Europa PressAsí lo ha asegurado este viernes la cuñada de Juantxu y portavoz de la familia, Elisa Pavón, que ha destacado esta "decisión histórica" porquey "abre vías y precedentes para otros compañeros como José Couso ", cámara de televisión quepor el lanzamiento de un proyectil estadounidense contra un hotel de Bagdad.En concreto, la CIDH expone en un informe vinculante que Estados Unidos "debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial" para "que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas". Además,Según Pavón, Estados Unidos ha aceptado esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha indemnizado a tres víctimas civiles de la invasión de Panamá. Un anuncio que ha realizado este viernes en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).El acto, organizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), ha sido un, un 21 de diciembre de 1989. "Porque fue asesinado impunemente", ha asegurado el reportero y vocal de RSF Gervasio Sánchez."Alguien disparó sabiendo que era periodista e iba a matar, y ojalá algún día Estados Unidos acepte que fue responsable del asesinato de un reportero que estaba informando", ha apostillado Sánchez recordado que "nunca hubo autopsia" de la muerte de Juantxu Rodríguez, que tenía 32 años.Además, la familia pretendefotográficos "confiscados en su habitación del hotel Marriot y los de su bolsa y cámara tras su asesinato".En el acto han participado también el, Alfonso Armada, la, María Jesús Chao, elRicardo García Vilanova, y Javier Rodríguez,. "Después de 30 años a la familia nos sorprende gratamente que todavía la gente se acuerde de él, más allá de lo que podemos imaginar", ha dicho agradecido.Elisa Pavón, ha relatado, tras visitar hace unas semanas Panamá, cómopor la ubicuidad que desplegó durante las primeras horas de la invasión estadounidense, y la trascendencia de las fotos de los tres rollos recuperados de aquel día. "Me he encontrado con personas que me han dado las gracias por esas fotografías, me han hablado de la importancia para reconstruir las historias de las nueve personas de la fotografía de la morgue, con las que han podido identificar a personas. Recorrió los principales escenarios informativos de un lugar que no conocía, y eso le destaca", ha narrado la cuñada del fotoperiodista.En memoria de Juantxu, la Embajada de España en Panamá y su familia han inaugurado recientemente una exposición tituladacon fotografías de aquellos rollos que no habían visto la luz en el país centroamericano. Sin embargo, el reportero Gervasio Sánchez, que fue compañero de Rodríguez, está convencido de que existen más fotografías que requisó el ejército estadounidense tras el asesinato del fotógrafo. "Hizo un trabajo histórico, y lo hizo desde que comenzó la invasión hasta que le mataron. Y aquel trabajo se lo robaron de su habitación, porque dudo que sólo hiciera tres rollos. Su asesinato es un crimen de lesa humanidad de los que nunca prescriben, porque hasta en las guerras hay reglas", ha afirmado Sánchez.