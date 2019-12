El PP presenta mociones en toda España avisando que hablar de "conflicto político" legitima el discurso independentista

Publicada el 21/12/2019 a las 12:25 Actualizada el 21/12/2019 a las 12:41

Hace tres años destituyeron a Sánchez

Recuperar el delito de referéndum ilegal

El PP ha presentado mociones en todos los Parlamentos autonómicos para que see instando al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez , a "de crear una mesa de negociación institucional entre los gobiernos de Cataluña y España como si se tratase de dos naciones soberanas". A su entender, la aceptación de ese lenguaje independentista "legitima 'de facto' las pretensiones de los que buscan destruir la nación", informa Europa Press.El partido que dirige Pablo Casado busca con estas mociones –que también llevará a Diputaciones provinciales y cabildos– quebarones socialistas como Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura).En el texto de la moción, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP señala que en las últimas semanas han asistido a una ", pasando del conflicto de convivencia en Cataluña a sostener que existe un supuesto conflicto político". "Una aceptación que legitima 'de facto' las pretensiones de aquellos que buscan destruir nuestra nación", avisan los conservadores.Según el PP, todo parece indicar que las exigencias de los independentistas buscan el establecimiento de "una relación bilateral entre Cataluña y España como si fueran estados independientes y la puesta en marcha de una mesa de diálogo". En su opinión, esas pretensiones están fuera de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.El PP advierte de el Partido Socialista hace apenas tres años destituyó a su entonces secretario general, Pedro Sánchez, "que no llegaba tan lejos como pretende hacerlo en la actualidad".Tras asegurar que no pueden permitir que se ponga, propone en esas mociones que se inste al presidente del Gobierno en funciones a "no asumir la terminología independentista que pretende sustituir el problema de convivencia existente en Cataluña por un supuesto conflicto político".También plantea emplazar a Sánchez a "no ceder ante la pretensión independentista de crear una mesa de negociación institucional entre los gobiernos de Cataluña y España como si de dos naciones soberanas se tratase"; y ay en el Estado de Autonomía de Cataluña".En el mismo texto, recogido por Europa Press, el PP insta a Sánchez ay a no "negociar un acuerdo de investidura con los independentistas catalanes que ponga en peligro la unidad" de la nación y la igualdad entre españoles.El PP además solicita que el presidente del Gobiernopara que todo el pueblo español, en quien reside la soberanía nacional pueda conocer con transparencia las concesiones que se realizarán a los independentistas".