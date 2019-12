Vientos de 140 km/h y olas de nueve metros ponen en alerta roja a Lugo, A Coruña, Pontevedra y Asturias

Publicada el 21/12/2019 a las 12:40 Actualizada el 21/12/2019 a las 14:24

Predicción de toda España

Laserá protagonista este sábado 21 de diciembre con 16 comunidades autónomas que tendrán diferentes niveles de riesgo (rojo, naranja y amarillo) por lluvias, viento y oleaje. Particulamente,y estarán en alerta roja (riesgo extremo) por vientos de 140 kilómetros por hora, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), informa Europa Press.Concretamente, las provincias que más afectadas estarán por la borrasca Elsa serán Asturias, La Coruña, Lugo y Pontevedra que estarán en riesgo extremos por, y también por olas que podrán alcanzar los nueve metros de altura.En menor medida, aunque estarán en riesgo importante por vientos que podrán superar los, estarán Almería, Jaén, Cantabria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Madrid, Valencia, Ourense, Pontevedra, La Rioja, Asturias, Murcia. Igualmente, Cádiz, Granada, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Lérida, Navarra, Alicante, Castellón, Badajoz, Cáceres, Mallorca, Menorca, Álava, Ibiza y Formentera estarán en riesgo por rachas de viento que podrán rozar losEn cuanto a las lluvias, Ciudad Real, Cuenca, Badajoz, Cáceres estarán en riesgo por precipitaciones que podrán acumularse entre 40-60 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, Albacete también estará en riesgo importante y podrán registrarse hastaEla Almería, Granada, Cantabria, Alicante, Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca, Vizcaya y Murcia por olas entre tres y cinco metros de altura. Asimismo, aunque en riesgo, estarán en Castellón, Tarragona, Ceuta, Barcelona, Gerona, Málaga y Cádiz.Por lo general, la AEMET prevé que la Península, el Atlántico norte y Baleares sigan bajo un flujo de aire húmero e inestable. Las precipitaciones, consideran, quee irán dispersándose al final del día, mientras que los vientos seguirán soplando con intensidad fuerte.Sin embargo, aún se esperan lluvias localmente fuertes, persistentes y algunas tormentas en el entorno de Galicia, norte de Huesca, Meseta sur y sierras Penibéticas. En Baleares, probabilidad de algún chubasco la primera mitad del día, siendo poco probables en el nordeste de Cataluña y litoral sudeste. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos.Lay encon probabilidad de aumentar hasta los 2.000-2.400. En cuanto a las temperaturas diurnas, estas irán en aumento en general y la AEMET indica que son superiores a las normales para la época del año. Las heladas se producirán en la zona Cantábrica occidental y en el Pirineo.Por último, los vientos serán del oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en casi todas las zonas y fuerte en Galicia, la Meseta, Andalucía oriental, interior este y norte, Pirineos, así como el litoral mediterráneo peninsular y Baleares. En Canarias, vientos flojos variables y de componente norte.

Transporte aéreo en Galicia



Los tres aeropuertos gallegos (en A Coruña, Santiago y Vigo) han registrado cancelaciones de sus vuelos tanto de salida como de llegada. Algunos de los que han salido de origen y tenían como destino alguno de los aeródromos de Galicia han sido desviados a otros puntos de España y Portugal.



Desde primera hora se han cancelado vuelos que procedían de Madrid con destino A Coruña y Vigo de la compañía Iberia. Asimismo, las salidas programadas hacia la capital española también han sido canceladas. Otros vuelos han tenido que ser desviados a Porto (Portugal), como el que recorría el trayecto Tenerife - Vigo, que no ha podido aterrizar en Peinador, o el que volaba de Malta a Santiago, que tampoco ha podido tomar tierra en Lavacolla.



Por ahora, todos aquellos vuelos que se dirigían a Madrid han sido cancelados y otros que tienen como destino Barcelona, Málaga o Palma de Mallorca sufren retrasos por las condiciones meteorológicas adversas, que han empezado a afectar con más intensidad desde las 12,00 horas.



Tramo cortado en la A-8



Asimismo, la ciclogénesis explosiva también está afectando a una de las principales autovías gallegas. La A-8, que une Galicia con el País Vasco, permanece cortada en Mondoñedo (Lugo) a la altura de Alto do Fiouco, entre los kilómetros 536 y 552 para todos los vehículos excepto turismos.



Según han confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, el viento ha sido la razón que ha obligado a cortar esta vía y activar el nivel rojo de alerta para todos aquellos automóviles que no sean turismos.



Además, se han registrado diversas incidencias puntuales (sobre todo árboles caídos) en otras carreteras, pero las mismas fuentes han explicado que después de resolverlas y restaurar las condiciones de las vías, se ha recuperado la normalidad de la circulación.



Líneas ferroviarias



Por otra parte, las líneas ferroviarias no han sufrido muchas complicaciones hasta ahora. Fuentes de Adif han trasladado a Europa Press que se ha interrumpido el tráfico entre Ourense y Taboadela durante la mañana de este sábado después de un aviso de los bomberos.



Estos efectivos comunicaron al administrador de la infraestructura que era necesario retirar un árbol de grandes dimensiones que presentaba un gran riesgo de caída. Por este motivo, el tren Alvia que salió de Santiago de Compostela con destino Madrid a las 09.10 horas sufre un retraso de 44 minutos. Fue a las 12.05 cuando se restableció la circulación de nuevo en esa zona.



Recomendaciones



Ante esta situación, que se mantendrá hasta las 21.00 horas de este sábado, los servicios de emergencia recomiendan evitar cualquier tipo de actividad en el exterior durante el día de hoy por el riesgo de caída de árboles, objetos o mobiliario urbano. También es recomendable prestar atención a las alarmas por riesgo de inundación y recordar el número de atención a las emergencias, el 112.