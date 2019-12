La Mesa del Congreso certificará mañana la división del Mixto y la legislatura arrancará con un récord de diez grupos

Publicada el 22/12/2019 a las 12:40 Actualizada el 22/12/2019 a las 13:00

Grupo operativo, no ideológico

Movimientos posteriores

Las ventajas de un grupo propio

Lay la XIV Legislatura arrancará con un total de, su récord hasta la fecha. Una vez determinado el número definitivo de grupos, el órgano de gobierno de la Cámara podrá aprobar ya el diseño del nuevo mapa del hemiciclo y se empezará a buscar acuerdos sobre la composición de la Diputación Permanente y de las comisiones parlamentarias, informa Europa Press.En concreto, lo que hará la Mesa será autorizar la creación del bautizado como, una alianza instrumental de hasta ocho partidos ideada para aligerar la actual composición del Grupo Mixto, que en la práctica le condena a la inoperancia.Después de que la Mesa echara por tierra los dos intentos anteriores para dividir el Mixto por no cumplir el Reglamento, sus integrantes buscaron otra alternativa, la de sumar 15 diputados haciendo innecesario cumplir requisitos accesorios de porcentajes. La propuesta de los servicios jurídicos, a la que ha tenido acceso Europa Press, es dar su visto bueno a este nuevo grupo al considerar que se ajusta perfectamente a lo previsto en las normas de la institución, por lo que se da por hecho que saldrá adelante.Este nuevo Grupo Plural arrancará con los siete diputados de Junts (el octavo, Jaume Alonso Cuevillas, aún no ha tomado posesión al no poder acudir a la sesión constitutiva del pasado día 3); los tres de la coalición Más País-Equo-Compromís ; los dos de la alianza Coalición Canaria-Nuevas Canarias , y los representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG) , el Partido Regionalista de Cantabria () y, uno cada uno.Suserá la cabeza de lista de Junts,, como formación mayoritaria, y tendrá como adjunto a Néstor Rego, del BNG. Eso sí, los cargos irán rotando mensualmente porque en la práctica el grupo funcionará como otro Mixto.Y es que los promotores de este nuevo Grupo Parlamentario Plural vienen insistiendo en que esta alianza no es ideológica y que sólo se constituye "con criterios operativos": "El objetivo de este grupo es garantizar los derechos de los millones de electores y la operatividad del trabajo de los diputados y diputadas, así como de la cámara", remarcan.Cuando el nuevo grupo sea un hecho en el Grupo Mixto, que declinaron participar en estas negociaciones, así como los dos de(UPN) y el de, que al haberse presentado a las elecciones en coalición con el PP no contaban con el visto bueno de los letrados para crear un grupo paralelo.Eso sí, después podría haber movimientos para equilibrar ambas formaciones parlamentarias. La idea que cobra más fuerza es que al final compartan el Grupo Plural los partidos que inicialmente habían intentado aliarse bajo la denominación de Grupo Múltiple, una fórmula que no recibió el aval de la Mesa del Congreso porque sus integrantes no llegaban al 5% de los votos en toda España., en total, doce diputados.Por su parte, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el PRC y Teruel Existe volverían al Grupo Mixto para repartirse con las CUP, UPN y Foro. En total sumarían nueve diputados de siete partidos, con representaciones muy equilibradas porque ninguno tiene más de dos escaños.Como el Reglamento establece que el cambio de grupo sólo puede hacerse al principio de cada periodo de sesiones, losy en las comisiones que puedan tener lugar hasta el 1 de febrero. Máxime teniendo en cuenta que una de esas citas previstas es el debate de investidura.Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada su representación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente yy capacidad para intervenir en todos los debates en igualdad de condiciones. Además, en las sesiones de control, tener grupo asegura al menos una pregunta al Gobierno todas las semanas.En el plano económico, por ejemplo, durante la anterior legislatura las fuerzas políticas que se constituyeron en grupo recibieron en el Congreso una, en función del número de diputados componían el grupo, que ascendía a unos 1.645,49 euros mensuales por escaño.Además, sólo habiendo conseguido grupo parlamentario propio se puede acceder al cobro de las subvenciones pordurante la campaña. Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones, porque los que ahora lo consigan tendrán opción a presencia en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos.