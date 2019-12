El PP dice que el proyecto de España Suma "sigue vivo" y ve "abiertos" los escenarios ante las catalanas, gallegas y vascas

Publicada el 24/12/2019 a las 11:21 Actualizada el 24/12/2019 a las 11:22

No cree que Valls les perjudique

Las relaciones con Vox

El PP "no va a buscar adversarios en el centro o la derecha"

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, aseguró este martes que "sigue vivo" el proyecto de España Suma y confirmó que su partido seguirá apostando por la unidad del centro-derecha como vía para impedir que gobierne la izquierda. Además, recordó que en los próximos meses se celebrarán elecciones en País Vasco, Galicia y Cataluña yante la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido naranja.De esta forma, González Terol confirmó que la dirección del PP que preside Pablo Casadocon Ciudadanos en el futuro. El PP registró en agosto la marca España Suma y otras 17 adicionales, una en cada comunidad autónoma, para exportar ese modelo de coalición con el partido naranja.González Terol subrayó que, desde su refundación en 1989, el PP "siempre ha tenido voluntad de". "Siempre hemos unido a democristianos, liberales, conservadores. Y siempre hemos querido conformar gobiernos de sentido común como el que se ha logrado en Andalucía, Murcia, Madrid o Castilla y León", manifestó.En declaraciones a Europa Press, señaló que "España Suma sigue vivo y", si bien admitió ahora están centrados en el debate de investidura y que "no es el momento procesal" para hablar de este asunto."Creemos que España Suma sigue vivo. El año que viene tocan elecciones catalanas, gallegas y vascas y, por tanto, los escenarios abiertos pueden ser múltiples y las decisiones a tomar también competen no solo al PP sino a otras formaciones políticas", declaró el dirigente 'popular'.El responsable de Política Territorial reconoció que el objetivo del PP con esta oferta a Cs eray poder "optimizar el número de escaños", sobre todo en provincias como las del País Vasco "donde ningún partido de centro-derecha logró representación en abril".De hecho, aseguró que si hubiera fructificado ante las generales de noviembre en vez de los 98 escaños que han sumado PP y Cs podrían haber llegado a 118 diputados, quitando además escaños a la izquierda en varias provincias. A su entender, con esos resultados el encargo de formar gobierno podría haber recaído en un candidato de centro-derecha.González Terol indicó que su partido va a seguiry señaló que van en esa línea tanto la actuación del PP para que Cs tuviese un puesto en la Mesa del Congreso –aunque al final no se logró– o ceder senadores al partido naranja para que pueda tener grupo propio en el Senado "Nuestro movimiento está siendo llamar a la unidad porque si el centro y la derecha no van unidos, está claro y se ha visto (en las generales) que la izquierda gana. Creo que tenemos que seguir pensando que España Suma es un proyecto que sigue vivo y que hay que mantener vivo", reiteró.Ante la posibilidad de que el partido de Manuel Valls se presente también a las autonómicas catalanas y si eso podría perjudicar al PP, González Terol destacó que Vallsy "decidió apostar por un gobierno en la ciudad de Barcelona con Ada Colau"."Creo que el sentimiento, la política, los principios y los valores de Valls, poco tienen que ver con los expresados por el PP o con los cuadros políticos del Partido Popular en Cataluña", manifestó.Al ser preguntado si cree que Vox es un partido populista y si la interlocución puede ser complicada con esa formación esta legislatura, González Terol se limitó a señalar que se trata de un partido con el que comparten "algunas cosas" pero también"Creemos que la experiencia que tiene el PP, los cuadros políticos que tiene el PP, la capacidad de trabajo que tiene el PP e incluso la imbricación que tiene el PP en ayuntamientos no la tiene ningún otro partido, tampoco Vox", aseveró.Dicho esto, aseguró que él no iba a "gastar un minuto en hablar como son o dejan de ser otros partidos" sino que lo que a él le preocupa es el PP , un partido "de gobierno, de Estado, que va apara conformar gobiernos de sentido común".En este sentido, subrayó que el PP no va a buscar "adversarios en el centro o la derecha" porque su objetivo, explicó, es "parar al frente popular, a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Puigdemont, Torra o Bildu".Preguntado entonces si prefiere ningunear a Vox en vez de dar la batalla ideológica y pasar al ataque contra esa formación, insistió en quey añadió que el partido de Santiago Abascal "se equivocó" durante las negociaciones para el reparto de los puestos en la Mesa del Congreso "buscando como enemigo a Ciudadanos". A su juicio,"No creo que ni Cs ni Vox sean los adversarios del PP. Creo que los adversarios políticos del PP y de la unidad de España están en el PSOE, en Podemos, en ERC, en Bildu y en aquellos partidos que no defienden la Constitución", concluyó.