Ayuso apuesta por hacer "ajustes" en Avalmadrid para que no sucedan "errores": "Si no se llama Avalmadrid tendrá que tener otro nombre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha defendido este jueves que Avalmadrid aunque ha apostado por hacer, incluso no descarta apoyar que la sociedad tenga otro nombre.En una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre qué va a hacer su Gobierno con el ente y sobre que el vicepresidente, Ignacio Aguado, no descarta en pedir la retirada de la aportación de la Comunidad al mismo, Ayuso ha indicado que tiene que respetar la decisión de Ciudadanos con Avalmadrid pero que hasta el momentoAsimismo, ha defendido que en los últimos añosy ahora es "un organismo que genera mucho empleo y que permite que 11.000 pymes salgan adelante"."Todas las comunidades tienen sociedades de garantía recíproca como ésta, que ayudan como palanca a que pequeños empresarios salgan adelante con sus proyectos. O sea, que el proyecto en sí es bueno y creopero es bueno que este aquí porque redunda en más empleo y que el sector privado salga adelante", ha sostenido.Sobre si cree que el futuro de Avalmadrid depende de la Comisión de Investigación en la Asamblea , la dirigente autonómica cree que no porque en la misma se estány ha incidido en que ve bien que se mantenga una sociedad de este tipo."Si todas las comunidades lo tienen es por algo y hay que separar la política de lo pragmático. Las instituciones tienen que apoyar al sector privado y el proyecto en sí,y se ajuste el presupuesto y todo se haga bien y con transparencia", ha sostenido.En cuanto a si le ha sorprendido algo en la actitud de su socio Aguado durante este tiempo, la presidenta regional ha reconocido que "van sorteando" todo "bastante bien", porque cuando se empieza en un Gobierno "es complicado" y "más" si son dos partidos distintos. Ha destacado que yay que están consiguiendo "muchas cosas" desde las diferentes consejerías., algo que parecía dificilísimo", ha concluido.