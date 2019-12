Robles recuerda que la Abogacía tiene hasta el día 2 de enero para hacer su escrito sobre Junqueras y rechaza las "prisas"

Publicada el 26/12/2019 a las 10:40 Actualizada el 26/12/2019 a las 11:51

"Los plazos pueden apurarse hasta el final"

La ministra de Defensa y Asuntos Exteriores en funciones, Margarita Robles , ha señalado este jueves quesobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras , y ha reconocido queEn una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Robles, magistrada de profesión, ha queridopara defender que se trata de un proceso judicial "complicado" que requiere"A todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas. No sé muy bien por qué, porque el plazo para presentar recursos que ha dado el Tribunal Supremo, no el Gobierno, es un plazo de cinco días", ha defendido.En este sentido, Robles ha insistido en que "el plazo termina el día 2" y ha avisado, "como jurista" que es, de que "". "Que todo el mundo tenga la máxima conciencia de que el Gobierno tienen el máximo respeto a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado", ha apostillado."Viniendo del mundo del derecho, laen el mundo del derecho a la hora de estudiar las cosas es muy valorable. Con el máximo respeto a la Fiscalía, yo creo que la prudencia en la presentación de escritos en el ámbito del derecho es muy importante", ha recalcado.Además, ha asegurado que, y ha insistido en que los procedimientos judiciales como este son complicados y que "la prudencia es algo muy recomendable".Según Robles, en ERC también saben que "los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos", porque tienen en su ámbito "juristas importantes". ". Máximo respeto al Tribunal Supremo, y sin duda a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado", ha remarcado.Asimismo, ha querido recordar que fue el Tribunal Supremo el que planteó al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) unaporque tenía "serias dudas", y el que ahora ha dado cinco días hábiles de plazo a las partes para que presenten sus alegaciones.En esta línea, ha defendido que las resoluciones del tribunal europeo "", frente a aquellos que "se rasgan las vestiduras" por su decisión sobre el líder de ERC.