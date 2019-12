La Junta de Andalucía no pagará la asistencia jurídica de condenados por el 'caso ERE' tras un informe jurídico que lo avala

Publicada el 28/12/2019 a las 15:37 Actualizada el 28/12/2019 a las 15:38

El Gobierno andaluz no pagará la asistencia jurídica de los ex altos cargos de la Junta condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)Así lo ha anunciado, en una entrevista con Europa Press, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien ha explicado que se encargó a la asesoría jurídica de la Consejería un informe sobre el asunto del pago de la asistencia jurídica a los exaltos cargos de la Junta condenados por los ERE y que éste ha determinado que aunque la sentencia condenatoria "no sea firme, provoca que decaiga el derecho de los condenados a recibir este tipo de compensación económica por su asistencia jurídica"."La Junta de Andalucía no va a pagar ni un céntimo de la asistencia jurídica a los dirigentes socialistas condenados por los ERE", según ha sentenciado Elías Bendodo, quien ha apuntado que ese pago no se va a realizar porque es "injusto" y porque "ya nos avalan los servicios jurídicos de la Junta".Ha manifestado que tras una sentencia condenatoria y después de que la justicia haya calculado el fraude de los ERE en cerca de 700 millones, "nos parecía la gota que colmaba el vaso que encima, del dinero de los andaluces, hubiera que pagar la asistencia jurídica a los dirigentes socialistas condenados por los ERE. "Eso era para echarse las manos a la cabeza", ha apuntado el consejero.Tras lo que han determinado los servicios jurídicos, la intención de la Junta es "incoar un procedimiento para dejar sin efecto el derecho al cobro" otorgado por el anterior Gobierno andaluz del PSOE-A antes de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla."Yo creo quey ese es el motivo fundamental y el resumen del informe de los servicios jurídicos", según ha manifestado Elías Bendodo, quien ha recalcado que los "servicios jurídicos nos dicen que no hay que pagar".Asimismo, ha apuntado la posibilidad de que si la sentencia de la Audiencia Provincial se confirma en el Tribunal Supremo, tras el recurso planteado por los condenados,Elías Bendodo ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se comprometió a que el Gobierno andaluz "buscaría todas las posibilidades para no pagar las minutas a los letrados de ex altos cargos" encausados en el caso de los ERE.