ERC convoca el Consell Nacional el día 2 para decidir si se abstiene en la investidura

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC,, ha anunciado este lunes que convocarán elel Consell Nacional del partido, el órgano que deberá avalar una abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, informa Europa Press.En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del partido, ha dado pory ha asegurado que han acordado con los socialistaspara buscar una solución al conflicto catalán: "No es una mesa de ERC, es la mesa del Govern de Cataluña, la mesa de país donde se puedan llevar todos los grandes consensos del país".Vilalta ha defendido que tras este acuerdo ha llegado el momento de que la militancia de ERC, y ha rechazado valorar si es posible la investidura de Sánchez antes del día de Reyes porque la convocatoria del pleno del Congreso no depende de los republicanos.

Así, el Consell Nacional, en el que participan entre 270 y 280 militantes, decidirá si ERC se debe replantear su no a la investidura para abstenerse, lo que permitiría que Pedro Sánchez sea investido presidente.



"Vale la pena intentarlo"

Abogacía del Estado

JxCat califica al acuerdo de "decepcionante"

La portavoz republicana ha reivindicado que en la negociación con el PSOE han logrado que los socialistas", y que hay encontrar una solución democrática a través de la vía política.Aunque no ha querido dar detalles sobre cómo será la mesa de negociación, ha destacado que ambos partidos han acordado que el mejor instrumento para encontrar esta solución es una mesa de negociación entre gobiernos: "Estamos intentando poner un instrumento y dar una fórmula al Sit and talk que la ciudadanía ha pedido en las calles".Preguntada por si el acuerdo contempla que en la mesa participen los dos presidentes, Vilalta ha insistido en que es una negociación entre gobiernos y, por tanto, "se incluye a las personas que están al frente de los gobiernos".Vilalta ha afirmado que sonante este acuerdo porque, pero considera que vale la pena intentar esta vía para buscar una solución al conflicto."Creemos que es una oportunidad para el independentismo que queremos aprovechar, tenemos la obligación de poder intentar aprovecharla", ya que, según ella, solo si se intenta se podrá comprobar si esta mesa de negociación es la mejor manera de buscar una solución.Además, ha advertido de que si se produce un "nuevo engaño del Gobierno de España, esta vez de un Gobierno del PSOE y Podemos," para convencer a los catalanes no independentistas de que un estado independiente es la mejor opción."Solo podremos comprobar si esto va de forma seria si lo intentamos. Solo podemos comprobar si este es el mejor instrumento si lo intentamos. Creemos que vale la pena intentarlo, vale la pena depositar esta confianza", ha concluido.La dirigente republicana ha reiterado que en la negociación con el PSOE solo se ha abordado la situación en Cataluña y que el acuerdo(PGE) ni "para garantizar ninguna governabilidad" durante la legislatura.Sobre el escrito de la Abogacía del Estado, Vilalta hay ha exigido cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el líder republicano, Oriol Junqueras: "No es un gesto, están cumpliendo la legalidad.".

JxCat ha calificado de "decepcionante" el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos porque cree que aleja una solución real al conflicto político entre Cataluña y el resto de España y solo busca una actualización del Estado autonómico.



En un comunicado este lunes, JxCat ha lamentado que el conflicto catalán "solo ocupe una frase" dentro del pacto entre las dos formaciones, cuando considera que es el principal problema político e institucional de España.



"El pacto apuntala el Estado autonómico, que choca con las aspiraciones democráticas legitimas de una mayoría de la población catalana, y que es cuestionado profundamente en otros territorios del Estado", ha apuntado el partido.



Ha señalado que el pacto no supone "ningún progreso", y ha afirmado que muchos de sus aspectos los podrían haber firmado partidos españoles hace una o dos décadas, lo que demuestra un profundo desconocimiento de la realidad política y social catalana, según ellos.



En este sentido, ve un "sarcasmo" que el pacto confíe en la celebración anual de conferencias de presidentes autonómicos y en el avance de la delimitación competencial, y ha recordado la existencia de políticos y líderes soberanistas en prisión.



"La situación catalana, que incluye la existencia de presos políticos y exiliados, así como una campaña represiva que afecta a centenares de personas, debería ser un eje central de preocupación de cualquier pacto de gobierno entre fuerzas que se llaman progresistas", ha concluido.