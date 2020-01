Arrimadas dice que llamará a los barones socialistas y estos le responden que lo que tiene que hacer es apoyar a Sánchez

Publicada el 02/01/2020 a las 17:11 Actualizada el 02/01/2020 a las 18:26

Presidentes de Extremadura, Canarias, La Rioja y Asturias

Apreciada @InesArrimadas . Sácame de tu bucle actual. Pudisteis hacer que todo fuera de otra manera . Los políticos hacemos política . Y yo creo en la buena política . El teatro, el bueno, se hace en los teatros . No hagáis teatro, el malo, en la política. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 2 de enero de 2020

Líderes del PSOE en Andalucía, Madrid, Murica y País Vasco

Menos llamadas telefónicas a l@s socialistas y más apoyar la investidura de @sanchezcastejon con los votos de @CiudadanosCs y dejar de bloquear el Gobierno que #España necesita. https://t.co/zMbc0nbVPC — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 2 de enero de 2020

Casi todos los barones territoriales del PSOE , el extremeño Guillermo Fernández Vara, la andaluza Susana Díaz, la riojana Concha Andreu, el canario Ángel Víctor Torres o el asturiano Adrián Borbón, han coincidido este jueves en invitar a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas , a quedel socialista Pedro Sánchez con sus 10 diputados en vez de llamarles por teléfono para que "frenen" el pacto con Pablo Iglesias.Arrimadas ha anunciado este jueves que llamará a los barones socialistas que han cuestionado los pactos del PSOE con Unidas Podemos, ERC y PNV para quey, si el candidato a la Presidencia del Gobierno se niega, intenten convencer a diputados socialistas de que no apoyen su investidura.Tras señalar que "cada vez da más miedo" lo que se va conociendo sobre los acuerdos alcanzados por el PSOE, Arrimadas ha subrayado que en la formación naranja no se van a "dar por vencidos" e intentarán "hasta el último minuto"Apenas unas horas después de su anuncio, la líder de Cs ha recibido la respuesta de algunos barones del PSOE a través de Twitter. Así, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara , ha dicho a Arrimadas que "lo tiene muy fácil" porque "en vez de llamar tanto qde Pedro Sánchez y asunto resuelto".Después de que Arrimadas haya dicho a Vara que un Gobierno con Podemos y en manos de nacionalistas no es bueno ni para España ni para Extremadura, el presidente extremeño le ha recordado que Cs pudo hacer que "todo fuera de otra manera". "Los políticos hacemos política. Y yo creo en la buena política. El teatro, el bueno, se hace en los teatros., ha apostillado.También el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha contestado a la portavoz del partido naranja que "no se precisan "llamadas de última hora" sino que. "De haberlo hecho antes, no hubiésemos tenido nuevas elecciones", ha recalcado.En parecidos términos se ha expresado la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, planteando a la dirigente de Cs que apoye a Sánchez con sus 10 diputados: "Te propongo una cosa Inés Arrimadas, aprovecha esas llamadas para algo realmente responsable, toma una decisión de estado y diles a tus diputados quea presidente propuesto por el Rey". En la misma línea, el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho que se suma a las declaraciones de Fernández Vara porque con que Cs vote a favor de Sánchez estaría resuelto este tema.Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz , ha recomendado a Arrimadas que haga "menos llamadas telefónicas a los socialistas" y "máscon los votos de Ciudadanos", de forma que deje de "bloquear el Gobierno que España necesita".También el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, se ha pronunciado sobre la "brillante maniobra política" de Arrimadas y le ha sugerido que "no interfiera en la vida orgánica del PSOE" y apoye con sus 10 votos "elpara darle un Gobierno necesario" a España.El secretario general del PSOE murciano, Diego Conesa, ha asegurado que Arrimadas puede llamarle cuando quiera y ha agregado que si lo hace le dirá que "si tanto le preocupa España,y "cumpla su palabra en la Región de Murcia". "Donde, a pesar de lo que dijo en mayo y sumar con el PSOE de Murcia mayoría absoluta, decidieron depender de Vox", le ha recriminado.De la misma manera, la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendía, ha dicho a Arrimadas que "más valdría que apoyara la investidura de Sánchez y. "Y si te queda tiempo, llama a los miembros de la dirección de Ciudadanos que salieron huyendo por vuestros pactos con la extrema derecha", ha concluido en Twitter.