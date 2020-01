Ciudadanos asegura que Sánchez se ha entregado al golpismo "con convicción, predeterminación y alevosía"

Publicada el 02/01/2020 a las 11:33 Actualizada el 02/01/2020 a las 12:01

El eurodiputado de Ciudadanos y expresidente de Baleares,, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,después de pactar con EH Bildu y ERC para ser investido presidente, según informa Europa"La voluntad de Sánchez que impera en todo momento es la de. Y este cambio de régimen que pretende instaurar es producto de la convicción personal de un presidente que prefiere equivocarse con el independentismo a aceptar un acuerdo con el centro y la derecha", ha explicado Bauzá en una entrevista en EsRadio Además ha recalcado que ningún acuerdo con el Ciudadanos y el Partido Popular hubiera valido para que Sánchez no pactara con los independentistas porque. "Por muchas ofertas que hiciéramos, nada hubiera servido, se ha entregado", ha insistido el eurodiputado de Ciudadanos.Por eso, Bauzá ha admitido quey aquellos que lo apoyarán. "Por un lado, los comunistas que quieren acabar tanto con nuestras libertades económicas como con nuestras libertades individuales al querer asemejar nuestro modelo a los regímenes totalitarios que admiran de América Latina", ha indicado Bauzáque estará al cargo de, al menos, tres ministerios.A la "lista del terror" de Sánchez, el eurodiputado de Ciudadanos ha añadido aque están "condenados a prisión por intentar subvertir el orden constitucional por la fuerza y a los que Sánchez les ha prometido un referéndum de autodeterminación a cambio de una mera abstención". "Y para rizar el rizo, tambiéna los que no quiero ni pensar qué les ha podido prometer", ha añadido Bauzá haciendo referencia a EH Bildu que se abstendrán en la investidura de Sánchez.Sin embargo, Bauzá ha recordado que, hace cuatro años, los "por pretender hacer algo parecido a esto", es decir, "por querer pactar con los independentistas y nacionalistas". "", se ha preguntado el balear para después lamentar que "todos ahora callan" demostrando así que "no tienen la talla suficiente que merecen los españoles".