El PRC avisa a Sánchez de que no aceptará un acuerdo con ERC que "ponga en riesgo la unidad de España"

Publicada el 02/01/2020 a las 10:16 Actualizada el 02/01/2020 a las 10:26

José María Mazón (@JoseMariaMazon) niega en @La_SER que el voto del @prcantabria a favor de la investidura de Sánchez esté garantizado https://t.co/6nKvw3Du88 pic.twitter.com/JhoLZSoSv1 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) January 2, 2020

"Ya no estoy tan tranquilo"

El diputado nacional del(PRC), José María Mazón, ha advertido este jueves al PSOE de que su voto para la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, depende de que las negociaciones con ERCy la igualdad de los españoles", según informa Europa Press.En una entrevista en la Cadena SER , Mazón ha subrayado que el PRC ", indultos, ni de nada que suene a algo así".En esta tesitura, ha asegurado que el PRC, "a día de hoy",porque su acuerdo para la investidura del presidente del Ejecutivo en funcionespolíticas, especialmente con ERC.Mazón ha resaltado que "van a analizar el documento" del acuerdo del PSOE con los independentistas y ha apuntado que, dado que depende de las condiciones y líneas rojas que se han puesto.En este sentido, el diputado del PRC. "Ya no estoy tan tranquilo, pero vamos a esperar porque no queremos adelantar acontecimientos", ha reconocido.Con todo, ha recalcado que se ha reunido "varias veces" con la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso,, y el secretario general del grupo,, dado que ambos gobiernan en un Gobierno de coalición en Cantabria."Siempre me han transmitido que esté tranquilo, que no va a haber nada de esto.", ha zanjado.