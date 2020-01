No sólo depende de ERC y Bildu: Sánchez necesita a los partidos canarios, el PRC, Teruel Existe y el BNG para salir investido

Publicada el 02/01/2020 a las 12:44 Actualizada el 02/01/2020 a las 12:58

No sólo vale la abstención de ERC y Bildu

El PRC también está en duda

Ladel candidato socialista a la Presidencia del Gobierno,sino también del voto de los cinco diputados que suman los partidos regionalistas y nacionalistas de Teruel Existe, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Regionalista Cántabro (PRC).Hasta el momento, Sánchez tiene garantizado el apoyo de los 35 diputados de Unidas Podemos, los 6 del PNV, los 2 de Más País-Equo y el único representante de Compromís: en total,, que tendrá lugar este domingo 5 de enero, al quedarse a 12 escaños de la mayoría absoluta, fijada en 176 votos.Por contra,: los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los 2 de la CUP, los otros 2 de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y 1 de Foro Asturias.Así las cosas, Sánchez se la jugará en la 'segunda vuelta', que tendrá lugar 48 horas después, donde. En ese caso, no es sólo clave la previsible abstención de los diputados de ERC (13 escaños) y de Bildu (cinco), sino también de lo que hagan el BNG, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el PRC.Conscientes de la importancia de esos cinco votos que suman esos partidos para que la candidatura del líder socialista triunfe,, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.Después de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre,a la espera de ver cómo evolucionaba la negociación con los socialistas de los asuntos de cada uno de sus comunidades o provincias.Es más, el PRC, quede Sánchez, ahora duda de si hacerlo y lo fía todo a que las negociaciones del PSOE con ERC no impliquen un acuerdo "que conlleve poner en riesgo la unidad de España y la igualdad de los españoles", según ha asegurado este mismo jueves el único representante de este partido en el Congreso, José María Mazón.Desde el BNG, su diputado, Néstor Rego, ha venido señalando queavisando de que si éstos no se mueven, "será imposible un voto favorable". Este mismo jueves ha dicho que en estos momentos el partido está entre la abstención y el voto en contra.Tanto con los canarios de CC y NC como con Teruel Existe, según apuntaron fuentes de estos partidos. Nueva Canarias adoptará una decisión este mismo jueves, tras reunir a su Ejecutiva; Coalición Canaria lo hará este viernes; y en Teruel Existe estánprevista también para este viernes.