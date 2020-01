Álvarez de Toledo llama a la movilización contra un Gobierno que nace con el "estigma de la mentira y la sedición"

Publicada el 03/01/2020 a las 12:30 Actualizada el 03/01/2020 a las 14:16

"Reistencia" y "reagrupación" constitucional

"La traición no se evita con una abstención"

"Una humillación" que ERC marque la fecha del pleno

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso,, ha llamado este viernes a laen el Parlamento y en la calle contra el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que, a su juicio, nace con un. En una entrevista en Esradio recogida por Europa Press, Álvarez de Toledo ha afirmado que el acuerdo entre PSOE y ERCy su base fundamental de nación de ciudadanos "libres e iguales".En este sentido, ha señalado que el documento es "muy importante por lo que dice" al hablar de bilateralidad y consulta, peroal producirse una "omisión a la Constitución", algo que ha achacado a que. En su opinión, es un acuerdo para fraguar un Gobierno "contra la Constitución".Por eso, ha señalado que en este momento "crítico" es "esencial" que se produzca una. "Necesitamos la reagrupación del constitucionalismo y la movilización", ha dicho, para añadir que esa movilización se debe producir en el Parlamento y también en la calle.La portavoz del Grupo Popular considera que con el acuerdo de PSOE y ERC se ha consumado, con un Gobierno que va a "trabajar contra el Estado constitucional". Por eso, ha insistido en que la oposición debe convertirse en la "principal defensora del Estado" para quey "no se pueda destruir la nación contra la mitad de la nación".Álvarez de Toledo ha afirmado que nuevo Gobierno nace. En el primer caso, ha recalcado a Sánchez que no se presentó a las generales con el actual programa pactado con los independentistas sino diciendo "lo contrario", que Podemos le provocaba "insomnio" y hablando de "conflicto de convivencia en Cataluña, no de conflicto político".Es más, ha recordado que durante el debate electoral en campaña el propio jefe del Ejecutivo en funcionesy ha subrayado que ahora "ha pasado a convocar él mismo un referéndum, una consulta". "Se presentó con una mentira; los españoles fueron a votar el 10 de noviembre en base a una ficción", ha abundado.En segundo lugar se ha referido al "estigma de la sedición y el delito" porque el Gobierno de Sánchez, ha dicho,y "compra íntegramente el discurso de los sediciosos y un señor que está en la cárcel", en referencia aÁlvarez de Toledo ha señalado que este hecho evidencia la "consumación del abandono de los constitucionalistas y de los españoles en Cataluña". En su opinión, se ha producido unay el PSOE lo que hace esAl ser preguntada si esa traición de la que habla el PP se podría evitar con una abstención patriótica de los partidos de derecha, Álvarez de Toledo ha respondido que. En este punto, ha recordado que ella ha defendido un gobierno de concentración constitucionalista de PSOE, PP y Cs pero ha recalcado quey "no existe".En este punto, la dirigente del PP ha emplazado a los 'barones' autonómicos del PSOEy les ha preguntado "qué entienden por igualdad". Así, aha preguntado si "un extremeño vale menos que un nacionalista catalán"; asi "un aragonés es de peor condición que un nacionalista catalán"; y asi "un castellano-manchego es de segunda frente a un nacionalista catalán".En cuanto a si cree que el nuevo Gobierno durará poco, Álvarez de Toledo ha indicado que ya han visto en otros países que ey búsqueda de hegemonía a través de todo tipo de mecanismos". "Soy incapaz de especular cuánto puede durar este Gobierno,y factores de gran inestabilidad", ha manifestado, para insistir que en este escenario, determinación y "mucha movilización".En este sentido, ha señalado que hay que combatir dos fenómenos:. Con ese objetivo, ha apelado de nuevo a la "unión, reagrupación, acción y mucha determinación en todos los ámbitos" paray las instituciones que, a su juicio, están "en peligro".Finalmente, ha calificado deque la presidenta de la Cámara Baja,, esperase a que terminara la asamblea de, partido que "lidera un sedicioso que está en la cárcel", para convocar elque arrancará este sábado.