Así será el tercer debate de investidura de Pedro Sánchez

Publicada el 03/01/2020 a las 17:45 Actualizada el 03/01/2020 a las 17:57

Dos horas de media con cada grupo

La segunda vuelta, 48 horas después

El Congreso acogeráel que será el tercer debate de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez , y la previsión es que la primera votación de su candidatura se celebre al mediodía del domingo. En todo caso, todo apunta a que Sánchez no logrará a la primera la mayoría necesaria, fijada en 176 votos, para ser investido presidente y que deberá esperar 48 horas, hasta el martes 7, para poder ser elegido.Sánchez ya se sometió en marzo de 2016 a su primer debate de investidura, tras su acuerdo con Ciudadanos, e hizo lo propio el pasado mes de julio, tras ganar las elecciones del pasado 28 de abril, si bienEl Pleno de investidura de este sábado, el tercero en su haber, arrancará a las nueve de la mañana con la lectura de la propuesta del aspirante entregada por el rey a la presidenta del Congreso. A partir de ahí será el turno de Sánchez, que subirá a la tribuna para, sin límite de tiempo. Tras su alocución inicial habrá un receso para dar tiempo a la oposición a preparar sus respectivas intervenciones y, después, será el turno de los portavoces de los diferentes grupos, que intervendrán de mayor a menor.Cada grupo parlamentario30 de discurso inicial y 10 de réplica, si bien la Junta de Portavoces que se reunirá media hora antes del inicio del Pleno puede acordar añadir tres minutos más de contrarréplica. Habitualmente el debate del candidato con cada grupo dura de media unas dos horas.Se presupone que, también sin límite de tiempo, por lo que se da por seguro que en la primera jornada el candidato debata con Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y los distintos representantes de sus confluencias.Posteriormente,–que integran 15 diputados de Junts, Más País-Equo, CC, NC, Compromís, el BNG, el PRC y Teruel Existe– y de Gabriel Rufián (ERC), al que seguirán ese mismo día, o ya el domingo, Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu), los diferentes integrantes del Grupo Mixto –compuesto por UPN, Foro Asturias y la CUP– y Adriana Lastra (PSOE).Tras las intervenciones, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto, lo que lleva su tiempo. Fuentes de la Presidencia del Congreso han apuntado que la idea es que, aunque todo dependerá del tiempo que dedique el candidato a debatir con los portavoces que intervendrán ese día.La hora en que se anuncie el resultado de esta primera vuelta marcará el Pleno que habrá que celebrarse en 48 horas,, en caso de que Sánchez no logre, como se prevé, la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento.En esa segunda sesión, Sánchez tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato ya(más sies que noes).En el caso de que Sánchez fracase y no se logre una alternativa viable en los dos meses posteriores a la primera votación, esto es hasta el 5 de marzo, el rey, con el refrendo de la presidenta del Congreso, deberá disolver las Cortes Generales al día siguiente y, el miércoles 22 de abril.Si el candidato consigue el aval del Congreso de los Diputados y sale investido, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se lo comunicará al rey, a los efectos de su