Torra dice que no le vincula el pacto PSOE-ERC y critica que no contempla un relator y "necesita garantías"

Publicada el 03/01/2020 a las 11:37 Actualizada el 03/01/2020 a las 12:31

Borràs: "Se está vendiendo como extraordinario algo ordinario"

El presidente de la Generalitat,, ha insistido este viernes en que el pacto entre el PSOE y ERC para la investiduray, al ser preguntado por las diferencias con el documento de Pedralbes, ha criticado que el nuevo acuerdo, según informa Europa Press. "Es un acuerdo similar pero con diferencias con el documento de Pedralbes.", ha añadido, y ha afirmado que el pacto entre ambos partidos es legítimo aunque, en declaraciones a los medios al visitar junto al conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.Ha explicado que una vez se forme Gobierno: "Un diálogo en condiciones, con garantías y que trate los temas que la ciudadanía de Cataluña nos ha encargado tratar, es decir, los tres puntos conocidos de ejercicio dely libertad de los presos políticos y exiliados".La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados,, ha sostenido este viernes, sobre el acuerdo entre ERC y PSOE, que. "Si hay tanto escepticismo a la hora de hacer una negociación para conseguir este acuerdo,. En el documento de Pedralbes ya había la figura de una persona que diera cumplimiento de los acuerdos", ha afirmado Borràs en una entrevista de Catalunya Ràdio que recoge Europa Press.Ha recordado que, por lo que no ve que haya medidas para evitar que el Estado incumpla con lo prometido. "Es extraño que, enpara la investidura, lo único que se acuerde es un documento que permitiría que 15 días después se sienten los gobiernos a hablar y, cuando se hable, se diga que esto no se puede hacer", ha criticado.Ha defendido que lasy entre los socios de gobierno: "La parte mayoritaria de este Govern y quien tiene la presidencia ha estado al margen, no ha estado invitado".Borràs ha dicho que, Pedro Sánchez, para felicitarle e "inmediatamente ponerse a trabajar". "Si hay la voluntad de sentarse, hablar y resolver las cuestiones que se tiene que resolver es evidente quepara hacerlo", ha asegurado.También ha advertido de que hablar de libertad de contenidos no asegura nada porque hay temas que ya se han hablado y han recibido un 'no': "¿A cambio de una mesa vacía de contenido?".Borràs ha afirmado que una posible inhabilitación de Torra por parte de lasería una: "Veremos si este acuerdo se resiste a hoy mismo, que no sabemos si producirá una barbaridad jurídica más". "Debería interpelar a todas las instituciones del país. Nos tiene que hacer replantear la cuestión de fondo, que es la. Si este país tiene derecho a ser soberano, si el Parlament tiene o no derecho a escoger a sus presidentes porque", ha añadido.Para Borràs, el tema de fondo es que el Estado asuma que estos consensos seano hayan de estar sometidos por la fuerza a lo que aplica el Estado español: "En estos momentos estamos aquí".