El PNV considera "absolutamente legítimo" defender los intereses de Navarra porque forma parte de su Gobierno

Publicada el 03/01/2020 a las 11:52 Actualizada el 03/01/2020 a las 12:13

El parlamentario vasco del PNV Iñigo Iturrate ha afirmado que esque su partido defienda en Madridporque forma parte del Gobierno de la Comunidad foral y tiene más de cien años de trayectoria, según informa Europa Press. Además, ha asegurado que, con el acuerdo alcanzado con el PSOE de cara a apoyar la investidura de Pedro Sánchez,, sino que defienden los intereses de Euskadi.En declaraciones a Onda Vasca , Iturrate se ha referido a la, incluida en el pacto de investidura del PNV con el PSOE, para apuntar que es "absolutamente legítimo" que defienda "los intereses de Navarra"y ser ahora "miembro de la coalición de gobierno". "Es lo que tiene comprometido con los ciudadanos navarros que representa, pocos o muchos. Además,, algo que llevan demandando muchos gobiernos e instituciones y que el Gobierno español no ha cumplido", ha añadido.El representante jeltzale ha considerado que, una vez ratificado el acuerdo entre ERC y PSOE , "parece que el día 7, como regalo de Reyes, habrá un gobierno en el Estado", lo que representaporque pone fin auna etapaque estaba siendo insoportable".A su juicio, el Estado español ha estado "metido en una crisis institucional y política larga y complicada", mientras quey estabilidad institucional, que es necesaria para que las sociedades avancen", una cuestión que, en su opinión, "es algo que no han entendido muchos actores políticos del Estado que siguen metidos en una guerra". "Es una buena noticia el que parezca que vaya a haber gobierno, pero no es menos cierto quey con muchas fuerzas diferentes atacándole", ha advertido.Para Iturrate, existe una "exacerbación de determinados sentimientos y forma de hacer política", por parte de algunas formaciones, que han provocado que "todo lo que sea reconocer la plurinacionalidad del Estado y el derecho de la ciudadanía a expresar su opinión se ha visto satanizado", lo que ha generado. "Ya no existe esa España bipartidista y es el momento de escuchar las realidades que la conforman", ha defendido.Asimismo, ha destacado que elha negociado y hablado su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchezy con el compromiso de estar "vigilantes" en el cumplimiento de los acuerdos. "No estamos haciendo un acto de fe en la bondad del PSOE. Hemos llegado a unos acuerdos y ey para que se cumpla el acuerdo", ha añadido.Por otro lado, ha señalado que en Cataluña, "como en Euskadi, hay un, de encaje de la nación catalana, de la vasca, en un estado plurinacional" y "hacer frente a ese problema pasa por".