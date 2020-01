El PSOE avisa a Revilla que si no "rectifica" su 'no' a Sánchez "habrá roto" el pacto de Gobierno en Cantabria

Publicada el 03/01/2020 a las 14:05 Actualizada el 03/01/2020 a las 14:29

"La última palabra" la tendrá Zuloaga

El PSOE de Cantabria ha advertido al PRC de que si no "rectifica" su 'no' a la investidura del líder socialista Pedro Sánchez como presidente "habrá roto el pacto de Gobierno" suscrito entre ambos partidos en la Comunidad. Así lo ha avisado este viernes la secretaria de Organización del PSC en la Comunidad y portavoz del grupo parlamentario, Noelia Cobo, en una rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Regional del partido, que se ha reunido para, extremo que "pone en riesgo la estabilidad política de la región".Y lo hace hasta el punto de que si el PRC no "recapacita" y apoya la investidura de Sánchez, ha asegurado Cobo, que cree que "hay tiempo de rectificar" antes del debate en el Congreso de los Diputados, previsto entre este sábado, 4 de enero, y el martes, día 7 . ". El Partido Regionalista de Cantabria tiene tiempo para rectificar", ha considerado la número dos de los socialistas, tras lo cual ha remachado que "si no rectifican, entendemos que el Partido Regionalista habrá roto el pacto de Gobierno".Así lo ha insistido la también diputada y portavoz parlamentaria en una comparecencia ante los medios que ha comenzado con una hora de retraso y que apenas ha durado cinco minutos, entre su intervención y posteriores preguntas de los periodistas. La convocatoria se produjo durante la noche del jueves, tras la decisión adoptada en la Ejecutiva del PRC de que su diputado nacional José María Mazón vote 'no' a la investidura de Sánchez, después de sery al considerar ahora "inasumible" el acuerdo entre el PSOE y ERC.La dirección del PSC no comparte -según ha dicho Cobo- la postura de sus socios en el Ejecutivo autonómico, y más cuando. "Estamos cumpliendo con Cantabria", ha sentenciado tras aludir a los acuerdos adquiridos en materia de infraestructuras, la deuda del Hospital Valdecilla, políticas sociales, de lucha contra la violencia de género o de desarrollo económico.Y, en todo caso,, según ha aclarado Noelia Cobo, que ha considerado que el socio "dará la espalda" a cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, las ayudas a familias con personas dependientes o en materia de educación.Creen que, toda vez que "la unidad de España no corre ningún peligro" y "no se corresponde con la realidad".En este sentido, el líder del PRC y presidente cántabro,, ya había advertido de que su formación no respaldaría "pactos bilaterales" entre el Gobierno central y de la Generalitat para un referéndum en Cataluña, porque "ninguna carretera, ningún AVE, nada justifica el que nos carguemos la unidad de España" . Pero a juicio de Noelia Coboporque -ha indicado- creen en el diálogo y los acuerdos para "solucionar los problemas de España", de ahí que hayan pedido al socio de Gobierno en la región que recapacite. Y "si no rectifica significa que el Partido Regionalista habrá roto el pacto" y "el escenario será el que tenga que ser".En este sentido, y a preguntas de la Prensa, si el PRC mantiene el 'no' a Sánchez en el seno del PSOE cántabrosegún lo que marcan los estatutos de la formación, de acuerdo con los cuales, que también es vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno bipartito. Así, el reglamento del PSC establece que su líder tiene que convocar en primer lugar a la Comisión Ejecutiva que, tras reunirse, debe trasladar a su vez las decisiones que se adopten a los órganos competentes, como el Comité Ejecutivo, máximo órgano entre congresos.Hasta ahora, entre las reuniones de las cúpulas del PRC y PSOE, según ha aseverado Cobo, que también ha dicho que el líder regionalista no ha llamado a Sánchez. Y aunque ha admitido que los socialistas tampoco han contactado con sus socios lo ha justificado al entender que ellos no han tomado "ninguna decisión" y que hasta ahora lo único que ha habido es un anuncio por parte del PRC, que "veremos a ver si se lleva cabo o no", ha apostillado.Así, a juicio de Noelia Cobo "lo lógico" es queal ser quienes han hecho un anuncio, el 'no' a Pedro Sánchez tras varios meses de apoyo.