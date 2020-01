Puigdemont ve la inhabilitación como un 155 sin pasar por el Senado: "Indignante"

Publicada el 03/01/2020 a las 18:40 Actualizada el 03/01/2020 a las 20:24

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este viernes que la inhabilitación del presidente Quim Torra , por parte de la Junta Electoral Central (JEC) es como un 155 sin pasar por el Senado:En un tuit recogido por Europa Press, ha recordado que él fue cesado por el Gobierno a través del 155 y no por el Parlament:. "Acaban de inhabilitar al presidente Quim Torra. Indignante, vergonzoso. Los dos últimos presidentes de Cataluña han sido cesados por España, no por el Parlament. Se han acostumbrado a decidir quien debe ser presidente y quien no. Basta. Es como el 155, pero sin pasar por el Senado".En las mismas líneas se ha expresado el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès , en la red social. "Todo el apoyo para hacer frente a estaEl diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha comentado este viernes sobre la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra: ". En un tuit recogido, Rufián ha añadido que se trata de un "golpe de Estado de los de siempre y para lo de siempre".El conseller de la Generalitat Chakir El Homrani también ha apoyado a Torra en un tuit y ha dicho que la Junta Electoral Central (JEC). La consellera de Justicia, Ester Capella, ha tachado la decisión de la JEC de "un ataque flagrante contra la Generalitat y la voluntad que la ciudadanía ha expresado en las urnas". Por su parte el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha criticado la decisión y asegura que "el Estado ya ha dado una primera respuesta a los pactos".La ANC ha asegurado este viernes que la Junta Electoral Centralpara inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha convocado una concentración a las 20 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona. "Ni jueces imparciales ni tribunales politizados: solo la ciudadanía escoge a sus representantes", ha afirmado en un tuit.Òmnium ha tachado la inhabilitación como una, al que ha acusado de manipular la ley. "Es una nueva acción de represión, inédita en cualquier democracia, por parte de unos poderes del Estado que vuelven a manipular la ley como arma política", ha recriminado.El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves quecomo presidente de la Generalitat y ha recalcado que si no lo hace, el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, debe "obligarle" en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.Casado ha saludado esta decisión del organismo arbitral. "de diputado después de que la Junta Electoral Central haya aceptado nuestro recurso", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, también ha celebrado la decisión. "Gran noticia: la Junta Electoral estima nuestro recurso y ordena cesar a Torra.que se saltan las leyes, Ciudadanos utiliza todos los recursos para hacerlas cumplir. Seguimos trabajando por nuestra democracia", ha escrito Arrimadas en un mensaje en TwitterEl coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha cargado duramente este viernes contra la resolución y ha calificado al órgano arbitral de "de la derecha. En un mensaje en su cuenta de Twitter Garzón acusa a "la derecha española" de ir en contra de la democracia y de los resultados electorales que no le gustan.El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la decisión es una noticia queEn un mensaje a través de las redes sociales, Urkullu ha destacado que la decisión puede ser recurrida, por lo que considera que "sería deseable que su resultante fuese la de 'desenredar' y que no se llevare a efecto". En este sentido, el presidente del Ejecutivo vasco ve "urgente" emprender una nueva etapa y ofrecer soluciones "desde la máxima responsabilidad y altura de miras por parte de todas las partes en conflicto".El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha cargado este viernesde la Junta Electoral Central e incide en que la JEC se "extralimita" en sus funciones al adoptar esta decisión.