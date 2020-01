Almeida y Villacís salen a la calle en manifestación en plena investidura: "Sánchez no merece ser presidente"

Publicada el 04/01/2020 a las 15:23 Actualizada el 04/01/2020 a las 16:02

El alcalde de Madrid,, y la vicealcaldesa,, han acudido a la manifestación de este sábado en Madrid Por el futuro de una España Unida, coincidiendo con el debate en el Congreso de los Diputados para investir al líder del PSOE, Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios, el alcalde ha defendido que "quien pacta con los que quieren romper España, no merece ser presidente del Gobierno de España". "Yo creo que todos los madrileños y los españoles estamos muy preocupados por lo que está pasando en el Congreso", ha señalado Almeida.

En este sentido, ha apuntado que entre las razones, Pedro Sánchez es "incapaz de mencionar la Constitución y el rey como objetivos prioritarios en la legislatura" cuando debería haberlo hecho para ser presidente del Gobierno de España.

El consrvador ha recordado que el presidente de su partido, Pablo Casado, le planteó si su única alternativa para llevar a cabo su investidura era pactar con Podemos y con los independentistas y que "cinco veces Pedro Sánchez le respondió que sí". El interés de Sánchez, según Almeida, no es "ni por España ni por los españoles ni por el futuro de la nación, solo exclusivamente por él".

Si la legislatura sale adelante, el alcalde ha apuntado que "poco puede esperar, solo la resistencia cívica" porque las personas tienen "derecho a manifestarse y a decir a Pedro Sánchez lo que se merece". Además, ha afirmado que desde el PP lo que harán es "un muro de contención para garantizar la unidad de España y la igualdad entre los españoles". Asimismo, ha asegurado que "muchos socialistas están avergonzados" y que "el carnet del PSOE ha mutado al carnet de Pedro Sánchez".

Por su parte, Villacís ha calificado esta convocatoria de "completamente espontánea" y de "auténtica" y ha asegurado que ha acudido "como ciudadana y como española preocupada por el futuro de España". En este sentido, ha señalado que la legislatura nueva le preocupa porque no se sabe "cuáles son los peajes que ha prometido Sánchez".

En este sentido, ha recordado que Sánchez durante la campaña indicó "que no estaría cómodo con un gobierno con Podemos" y que "nunca iba a pactar con independentistas". Por eso, se ha cuestionado "por qué le tiene que salir gratis tanta mentira" y cómo se deben de sentir los votantes del PSOE que les votaron "pensando que no tendrían un gobierno con Podemos y pensando que no iban a apoyar a los independentistas".

Otros representantes políticos como la secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid, Ana Camíns, y el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, también han asistido a la convocatoria.

La manifestación desarrollada en la plaza de Colón de Madrid ha reunido a 15.000 personas, según la Delegación de Gobierno en Madrid. Al término de la concentración, cerca de 200 personas se han dirigido a las proximidades del Congreso de los Diputados, donde se celebra la sesión de investidura de Pedro Sánchez, para protestar contra el acuerdo entre PSOE y ERC, y han lanzado consignas como "Con terroristas no se negocia".

Una vez allí, y con la Carrera de San Jerónimo cortada por la Policía Nacional (nueve furgonetas y una veintena de agentes se han desplegado por seguridad en ese tramo), los manifestantes han clamado "por una democracia de verdad" y han arropado a los agentes desplegados al grito de "ésta es nuestra policía".

Con gorros rojigualdas, banderolas de la Legión y protegidos del frío envueltos en banderas de España, los concentrados han coreado también en contra de la investidura de Sánchez al que acusaban en cartelones de "trolero e infame", le calificaban de okupa y delincuente, y señalaban que "España se merece otro presidente".

También se han escuchado cánticos contra el secretario general de Podemos y socio de Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias, al que entre gritos le mandaban a Venezuela y del que han llegado a decir "rata de cloaca, sal de la butaca".