Directo | Sánchez, sobre Cataluña: "Hay que dejar la deriva judicial y retomar el diálogo"

El Congreso acoge este sábado a partir de las nueve de la mañana el que será el tercer debate de investidura del líder del PSOE,, y la previsión es que la primera votación de su candidatura se celebre al mediodía el domingo. En todo caso, todo apunta a que Sánchez no logrará a la primera la mayoría necesaria, fijada en 176 votos, para ser investido presidente y que deberá esperar 48 horas, hasta el martes 7, para poder ser elegido.Sigue enel minuto a minuto de la sesión de investidura:Sánchez dibuja algunas de lasacordadas con Unidas Podemos, como la derogación de "los aspectos más lesivos" de la reforma laboral, el diálogo para un nuevo Estatuto de los Trabajadores o la inclusión de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.Apela el candidato socialista a Cataluña y apuesta porque, asegura, nunca debió abandonar el terreno de lo político. "Esta es una crisis heredada y hay que dejar la deriva judicial que tanto dolor ha causado. Hay que retomar el diálogo", insiste. Sobre el conflicto territorial, añade: "La ley es la condición, el diálogo es el camino".Junts per Catalunya asegura que ERC ya le ha confirmado que no cambiará su voto a la investidura de Sánchez. Según informa Europa Press, la portavoz del partido en el Congreso, Laura Borràs, confirma queen el debate de investidura, pese a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar tanto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como al líder de ERC, Oriol Junqueras.Durante su intervención, Sánchez realiza una: "España es también los impuestos que pagamos para costear" las políticas públicas. "Quienes invocan todo el día al patriotismo deberían prestar más atención a los recursos públicos", asevera. La derecha, afirma, "se equivoca al cuestionar el compromiso de la izquierda con España".El escenario está "", lo que complica la constitución de mayorías, subraya el socialista. Sin embargo, y pese a las "zancadillas" de la derecha, se ha logrado un acuerdo progresista en base "al principio de cohesión y al principio de idoneidad", celebra el candidato. "Nuestra obligación es buscar la mejor solución que pueda buscarse aquí y ahora", recuerda y reprocha a quienes "agitan los peores presagios sobre el porvenir de España" y sin embargo "no mueven un dedo" para evitar que se cumplan.Habla. "No se va a romper España, no se va a romper la Constitución,". El candidato socialista justifica la fórmula de coalición al recordar que "los españoles y las españolas, al elegir a sus representantes, repartieron sus preferencias en 19 fuerzas políticas, el mayor número en democracia: es la voluntad de los españoles y las españolas y nos corresponde traducirla en Gobierno".La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abre la sesión.(PP) pide la lectura del acuerdo entre Gobierno y ERC. Meritxell Batet responde: "El acuerdo al que usted hace mención es conocido públicamente por todo el mundo" y por tanto "no procede su lectura".El líder del PSOE,, opta a su tercer intento de investidura envuelto en un clima de excepcionalidad por la fecha en que se celebrará el pleno, en medio de las vacaciones navideñas, y por las circunstancias que caracterizan su proyecto de Gobierno: una inédita coalición con Unidas Podemos que requiere la colaboración de los independentistas catalanes de ERC. A diferencia de sus tentativas anteriores en 2016 y en julio pasado, ambas fallidas, en esta ocasión el líder socialista se somete a un debate de investidura con los apoyos mínimos amarrados para sacarla adelante en segunda votación, donde tan sólo precisa reunir más votos a favor que en contra.El presidente del PP,, atacará este sábado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por "vender España" y llevará al debate de investidura su ofensiva legal y parlamentaria en defensa de la Constitución después de que el acuerdo entre PSOE y ERC haya cruzado "todas las líneas rojas" y suponga una "traición" a la nación, según fuentes del partido. Casado quiere exhibir en la tribuna de oradores del Congreso un perfil institucional y de Estado, visualizando ante los españoles que el PP es "una alternativa sólida" ante el "peligro" que, según los 'populares', representa el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que está "en manos de los independentistas".Unidas Podemos afronta el Pleno del debate de investidura con la satisfacción de estar a un paso de tocar poder después de seis años desde su nacimiento en marzo de 2014, pero con el sinsabor de la sangría de apoyos que ha ido dejando elección tras elección desde que irrumpiera en 2015 en el Congreso. Es previsible que en su discurso de este sábadovuelva a hacer referencia a los retos del nuevo Ejecutivo, que a su juicio deben convertir a España en referente mundial en políticas de justicia social, en políticas feministas y en la lucha contra el cambio climático. El líder morado mencionó en su última declaración pública que con este Gobierno se cerraba "una década pérdida" por culpa de la crisis y de los recortes tanto sociales como en derechos y libertades.El Pleno de investidura arrancará a lascon la lectura de la propuesta del aspirante entregada por el rey a la presidenta del Congreso. A partir de ahí será el turno de Sánchez, que subirá a la tribuna para exponer a la Cámara su programa de gobierno, sin límite de tiempo. Tras su alocución inicial habrá un receso para dar tiempo a la oposición a preparar sus respectivas intervenciones y, después, será el turno de los portavoces de los diferentes grupos, que intervendrán de mayor a menor. Cada grupo parlamentario contará con 40 minutos de intervención: 30 de discurso inicial y 10 de réplica, si bien la Junta de Portavoces que se reunirá media hora antes del inicio del Pleno puede acordar añadir tres minutos más de contrarréplica. Habitualmente el debate del candidato con cada grupo dura de media unas dos horas.