El PSOE confirma que cualquier acuerdo de la mesa de diálogo sobre Cataluña se mantendrá dentro de la Constitución

Publicada el 03/01/2020 a las 12:43 Actualizada el 03/01/2020 a las 13:19

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura que los acuerdos que eventualmente pueda alcanzar la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de España prevista en el acuerdo suscrito con Esquerra se mantendrán dentro de los límites de la Constitución. El número tres de Pedro Sánchez realizó esta afirmación al término de una reunión extraordinaria de la Ejecutiva socialista y apenas unas horas después de que la secretaria general adjunta de ERC, Martta Vilalta, asegurase en una entrevista en Catalunya Ràdio que “el marco legal” de las futuras conversaciones “es el ordenamiento jurídico democrático, y esto va mucho más allá de la Constitución”.



Ábalos sostuvo que la consulta prevista en el acuerdo “no es un referéndum de autodeterminación”, aunque defendió el derecho de Esquerra a plantear esa posibilidad en la mesa de diálogo, igual que la voluntad del PSOE de mantenersealgo que en su opinión va más allá de la Constitución. Las consultas que caben dentro de la ley, recordó, atañen a la reforma de los estatutos de autonomía o de la Constitución. Y cuando se trata de normas estatutarias, subrayó, no se consulta a toda España sino sólo a la comunidad autónoma afectada.

En rueda de prensa en la sede del PSOE explicó también que el acuerdo alcanzado con los republicanos afecta tan sólo a la investidura y no es un acuerdo de legislatura. No obstante, añadió que la única manera de que la negociación que van a iniciar ambas partes sobre el conflicto en Cataluña prospere y siga adelante es garantizando la continuidad y la estabilidad del nuevo Gobierno español.



Ábalos defendió el acuerdo alcanzado con Esquerra siendo extremadamente cuidadoso en el uso de las palabras para no incomodar a los republicanos, pero sin eludir que el PSOE sigue defendiendo una solución pactada y negociada. El pacto, argumentó, es "coherente" con el "mandato de las urnas" y "congruente" con el ordenamiento jurídico, algo que en su opinión no hace sino "reforzar" la validez de la Constitución española. En un "esfuerzo sin precedentes", explicó, "nos hemos sentado a hablar con todos aquellos dispuestos" a encontrar "soluciones" y abandonar "el bloqueo". El acuerdo con Esquerra, detalló, se basa en el reconocimiento de la existencia de un conflicto político que debe resolverse por la vía del diálogo, sobre todo a la vista de que el "no diálogo" sólo ha conducido al fracaso, y desde el "respeto a la ley". En caso de alcanzar un acuerdo, deberá constar con la sociedad catalana, añadió. Frente a quienes critican el pacto con los republicanos, Ábalos recordó que la disposición del PSOE a dialogar, aunque la otra parte plantee un referéndum de autodeterminación. Y defendió no sólo la "bilateralidad" de las relaciones entre "dos instituciones del Estado", como son el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, sino de cualquier acuerdo. El dirigente socialista manifestó también su respeto por la decisión del PRC de votar en contra de la investidura aunque lamentó que la hubiese tomado sin hablar antes con el PSOE. Ábalos fue particularmente crítico con la derecha y en especial con el PP, al que acusó de buscar únicamente "la vía judicial" para resolver los problemas. De ese modo "no están siendo útiles" y siguen una estrategia que "ya pagó Ciudadanos". Los de Pablo Casado siguen el mismo camino y eso, advirtió, sólo favorece a los que de verdad temen, explicó en referencia a Vox. ¿No temen convertirse en rehenes de Esquerra?, preguntó una periodista, a la vista de que no hay un acuerdo de legislatura con los republicanos. Nos va a tocar negociar mucho", admitió Ábalos.