Directo | El PSOE acudirá a los tribunales para denunciar las "amenazas, coacciones y calumnias" a diputados socialistas

Publicada el 07/01/2020 a las 09:21

Amado Goded (Teruel Existe): "La obligación de la política es el diálogo, no el insulto".https://t.co/H6FvxitxKi @LasMananas_rne#InvestiduraRTVE7E — RTVE (@rtve) January 7, 2020

Y respecto a las amenazas y coacciones, difamaciones y calumnias, comunicaros que acudiremos a los tribunales a defender la democracia. Y que hoy votaremos con mucho orgullo el gobierno progresista! ✊ — Adriana Lastra (@Adrilastra) January 7, 2020

Me envían mails pidiéndome traicionar a @sanchezcastejon y al @PSOE ‍♂️Pero denuncio públicamente campaña de las derechas que están haciendo a un compañero @PSOEdeSegovia que piensan soy yo como Diputado @gpscongreso y que hoy ya genera en insultos (desde luego que denunciaremos) pic.twitter.com/rmj1hZZcvr — Jose Luis Aceves/❤️ (@JLAceves) January 6, 2020

El Pleno del Congreso de los Diputados se reúne este martes para proceder a la segunda votación del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno,, después de no haber logrado el domingo la mayoría necesaria en el primer intento.Sigue conel minuto a minuto de la sesión y de las horas previas:EH Bildu asegura que no tiene plan antitamayazo y se abstendrá en la investidura de Sánchez. La portavoz en el Congreso,, cree que la derecha intentará hacer "descarrilar" al Gobierno. Por ello, ha pedido que se le haga frente "con determinación y sin políticas tibias".La diputada del PNV en el Congresocree que ha sido "bochornosa y lamentable" la actitud de la derecha durante la sesión de investidura y espera que "la agresividad verbal" desaparezca en siguientes plenos en el Parlamento. Además, ha asegurado que seguirán defendiendo los intereses de Navarra "a pesar de las presiones".El portavoz de Teruel Existe,ha confirmado que la coordinadora mantiene su decisión y votará sí al candidato socialista, Pedro Sánchez. En una entrevista en Las mañanas de RNE, Goded ha lamentado los "insultos" y los "exabruptos" de parte de los grupos del Congreso de los Diputados hacia su diputado, Tomás Guitarte, desde que expresase su apoyo a la candidatura de Sánchez.La vicesecretaria general del PSOE,, ha anunciado que su formación acudirá a los tribunales para denunciar las "amenazas, coacciones, difamaciones y calumnias" contra los diputados de su partido. La dirigente socialista ha informado de la decisión a través de un apunte en su cuenta de Twitter, en el que también ha asegurado que los parlamentarios votarán hoy "con mucho orgullo el gobierno progresista". Minutos después de su anuncio, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha confirmado que "alguna de esas amenazas" vertidas en las redes sociales "van a terminar en la Justicia para que se proteja la inmunidad" de la que gozan los diputados.En lavotación del domingo, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones cosechóa diez de la mayoría absoluta que se requería para ser investido presidente a la primera. En concreto, a los 120 votos del PSOE, Sánchez sumó 34 de Unidas Podemos –faltó una diputada de En Comú por enfermedad–, los seis del PNV, los tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG). El candidato socialista sólo superó por un voto a los rechazos a su investidura, que sumaron 165. En concreto, en el bloque del no se posicionaron los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más de Coalición Canaria. Los otros 18 diputados restantes –los 13 de Esquerra Republicana (ERC) y los cinco de Bildu– optaron por la abstención. Este martes Sánchez lo tiene más fácil. El candidato ya sólo necesitará sumar más votos a favor que en contra, es decir, más síes que noes.