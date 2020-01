Hacienda destapa millones en facturas falsas de una productora de TV3 señalada por camuflar gastos electorales de Convergència

Publicada el 07/01/2020 a las 10:00 Actualizada el 07/01/2020 a las 10:44

David Madí y la mujer de Oriol Pujol

La Agencia Tributaria ha destapado en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros enemitidas en 2010 y 2011 aa productora estrella depresidida por Oriol Carbó a la que el empresario Juan Manuel Parra afirmó haber facturado en falso para, según informa Europa Press.Este asunto se sigue en la, en la denominada, que investiga si cargos de CDC cobrabany después, blanqueaban esos ingresos con fórmulas como la prestación de servicios a terceros de los que en realidad se beneficiaba el partido.Sin embargo, el informe de la Agencia Tributaria nace en otro contexto, motivado por una inspección a Triacom por el impuesto de Sociedades y el IVA de los años 2010 y 2011. Tras los hallazgos, se dio traslado a, que se ha limitado a acusar a la empresa por delito fiscal en el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona.Según declaró en su día Domingo Parra adjuntando una grabación, Carbó, en connivencia con el exconseller de Justicia de la Generalitat, le dio instrucciones parael despliegue que había realizado para un acto electoral de CDC. Tal y como afirmó en la Audiencia Nacional, sólo así podía cobrar por sus servicios.En su investigación, la Agencia Tributaria concluye que, que en unos casos pactaba producciones que no llegaban a realizarse y en otros, 'tapaba' los pagos como si fuesenpara dos programas de TV3 –El Gran Dictat y Fish & Chips– cuya realización íntegra, por contrato, llevaba otra empresa.Destaca el caso de, que, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press,y por dos vídeos corporativos de los que sólo aparece uno y no cumple las condiciones acordadas por ese precio "desorbitado"."Si es exagerado el precio, más extraño es que se respeten los términos del contrato y se paguen todas las cantidades cuando existen evidencias de que", dice el informe, para concluir que "a las expresadas en el contrato y las facturas".La compañía, que fue requerida, no pudo justificar la razón de estos pagos pese al incumplimiento. Hacienda sospecha que el dinero que abonó a Triacom "fue canalizado o", dado que los periodos de 'entrada' y 'salida' de los fondos coinciden en tiempo y cuantía.En este sentido, expone que las cantidades se abonaron en las mismas fechas –finales de 2010, primavera de 2011 y finales de 2011– en que Triacom realizó unaa emisores de presuntas facturas falsas, entre ellos, las tres empresas audiovisuales de Juan Manuel Parra.Tras cotejar sus albaranes con los de Triacom, los inspectores hallaron, que junto a las cantidades desorbitadas y al hecho de que eran por servicios a los dos programas de TV3 que realizaba íntegramente otra empresa, les llevaron a concluir que. Fueron 750.000 euros pagados en los mismos plazos en que la empresa de Carbó cobró de Telefónica.Hay más. En la lista de emisores de facturas falsas está, la sociedad que administraba, secretario de Comunicación de la Generalitat cony Artur Mas. En 2008 vendió su participación a un cuñado de Carbó, Salvador Solé, pero Hacienda sostiene que "pese a su aparente desvinculación, en 2012 al menos, se cuenta con suficientes pruebas de que".Se refiere en concreto a la, la compra de un coche por 25.000, repararlo por 14.474 euros, poner a punto su barco por 9.649 o amueblar un piso, a cuenta de pagos de Triacom a Emocional con facturas falsas, como la emitida para un grafismo que se usaría en elo para el casting del programa de TV3 que tenía su propia empleada para ello.Dos sociedades de Carbó están también en la lista, así como la empresa de; y tres mercantiles del convergente David Madí, predecesor de Marc Puig como secretario de Comunicación de Jordi Pujol, entre otros cargos, y estratega político de, que en solitario o asociado con su mujer, facturó a Triacom por conceptos en los que Hacienda encuentracobrados.Detalla, entre otros movimientos, el cargo deque se había celebrado tres meses antes y por cuya realización ya había facturado otra empresa; así como un pago de 70.000 euros para otra reunión preparatoria del vídeo para Telefónica que no se hizo."No puede obviarse que detrás de todas estas sociedades se encuentray que los gastos originados por su despacho fueron sufragados durante un semestre por una de las sociedades de Carbó sin ser reembolsados, de manera que", añade el informe.Además, ha encontrado "una correlación" entre las facturas que emitió Triacom a unay las que recibió de una de las sociedades de Madí denominada Icat, de modo que epor la productora."Es una constante en la forma de proceder de Triacom la interposición de cadenas de personas para", concluye la Agencia Tributaria.En la lista de empresas con facturas falseadas Hacienda incluye dos conocidas ya en la Audiencia Nacional, 'Interiorismo y Reformas' y 'Terminación de Edificios y Casas': Con. Según un reciente informe de los Mossos, se trataría de un testaferro cuya misión sería facturar para después retirar dinero en efectivo y moverlo en negro.Ambas facturaban a Triacom o a otra sociedad, Enginyeria Inalba, que a continuación lo cobraba de la productora por conceptos como la construcción del plató para el mencionado programa de TV3, pese a que. "El propio Carbó tiene dificultades para recordar cómo se acudió a estas empresas", dice el informe.