Iglesias tendrá a Nacho Álvarez e Ione Belarra de secretarios de Estado y al exJEMAD, de jefe de gabinete

Publicada el 07/01/2020 a las 17:01 Actualizada el 07/01/2020 a las 17:29

Recupera al exJEMAD

El secretario general de Podemos y futuro vicepresidente segundo de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias , va a nombrar al secretario de Economía de su partido, Nacho Álvarez, y a la portavoz parlamentaria adjunta, Ione Belarra , respectivamente, y al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez , su, según confirman a Europa Press fuentes de la formación morada.De esta forma, Iglesias ha decidido rodearse depara desarrollar sus labores en la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, que desempeñará desde una ubicación diferente a la de La Moncloa.Nacho Álvarez, que asumirá la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y lleva al frente del Área Económica del partido morado desde que ésta se creó. De hecho, es. Prueba de ello es que obtuvo un asiento en el Consejo de Coordinación –el órgano ejecutivo de Podemos– como secretario de Economía tras la Asamblea de Vistalegre II, a pesar de no haberse presentado para formar parte de la dirección, tras dar un paso atrás por el enfrentamiento entre Iglesias y el exdirigente Íñigo Errejón.Por su parte, Belarra, que es portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso y persona de máxima confianza de Iglesias y de la número dos de Podemos, Irene Montero, será nombrada secretaria de Estado de Agenda 2030, y coordinará las actuaciones para elde la Organización de las Naciones Unidas.Belarra ha tenido, junto al secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, unpara formar el que será el primer Ejecutivo de coalición desde la recuperación de la democracia.A su vez, Iglesias ha decidido recuperar al general Julio Rodríguez, sin cargo en ninguna institución,, en sustitución de Pablo Gentili, que dejó su cargo tras las elecciones generales de noviembre para entrar a formar parte del Gobierno argentino, su país de origen.El que fuera JEMAD con el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se presentó como candidato de Podemos al Congreso en las generales de diciembre de 2015 y de junio de 2016, primero de número dos por Zaragoza, y luego de cabeza de lista por Almería, peroTras ser elegido secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Rodríguez tampoco consiguió integrarse en la candidatura de la exalcaldesa Manuela Carmena para las últimas municipales de la capital, tras saltar por los aires las negociaciones con la plataforma de la exregidora. Finalmente el partido morado no presentó candidatura propia yLa Vicepresidencia social de Iglesias, además de las mencionadas Secretarías de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030, tambiény el Instituto de la Juventud de España (Injuve), así como una dirección general de Bienestar Animal.