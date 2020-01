Sánchez retrasa a la semana que viene la designación del nuevo Gobierno

Publicada el 07/01/2020 a las 17:40 Actualizada el 07/01/2020 a las 18:14

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no designará nuevo gobiernosegún confirmaron fuentes del PSOE.Una vez superada la investidura, todo el mundo dio por supuesto que Sánchez haría pública inmediatamente ldel nuevo Ejecutivo, en el que está previsto que haya ministros de PSOE y de Unidas Podemos. Y que los nuevos ministros tomasen posesión el juevesd con el fin de celebrar esta misma semana su primer Consejo de Ministros.El retraso en la designación del que será el primer gobierno de coalición desde la restauración democráticahasta el punto de convocar el pleno en fin de semana y víspera de la festividad de reyes.Fuentes de la negociación consultadas poraseguran que una de las novedades que Sánchez está considerando es crear una nueva cartera dePendiente de cuál sea su nombre definitivo, la idea sería situar al frente de este departamento a una personalidad independiente de la órbita de María Jesús Montero.Según las mismas fuentes la ministra andaluza ganará protagonismo en el nuevo ejecutivo, sumará a sus responsabilidades en Hacienda las competencias en materia de función pública y está muy bien situada para convertirse enun puesto que hasta ahora venía desempeñando la titular de Educación, Isabel Celaá.Para el nuevo Ministerio de Seguridad Social y Migraciones Montero habría propuesto al presidente un perfil marcadamente reformista y progresista con una tarea fundamental en la legislatura: pilotarSánchez, con la ayuda de Montero, ha elegido a alguien no sólo independiente sino con gran capacidad de diálogo, y que emplee cintura suficiente para negociar los pasos necesarios de una reforma de pensiones cuya complejidad ha acabado por convertirla en una de las asignaturas pendientes de la democracia española.Sánchez no ha adelantado nada sobre el nuevo Gobierno, más allá de la promesa que hizo en plena campaña electoral, dirigido a tranquilizar a la Unión Europea y a los poderes económicos, dey convertirla en vicepresidenta. Se conocen también los nombres de los ministros de Unidas Podemos y sus confluencias, que según ha trascendido estos días serán el propio Iglesias, en calidad de vicepresidente segundo de Asuntos Sociales,como ministra de Igualdad,como titular de Trabajo, el sociólogocomo responsable de Universidades, ycomo ministro de Consumo.