Torra envía un escrito a la JEC solicitando que no ejecute la resolución que lo inhabilita

Publicada el 07/01/2020 a las 11:32 Actualizada el 07/01/2020 a las 11:47

El presidente de la Generalitat,, ha remitido este martes un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) en el que critica la decisión del órgano que pide sustanciar su inhabilitación, y, por lo que pide "la medida cautelarísima de suspensión de la resolución", según informa Europa Press.En el escrito consultado por Europa Press, reprocha a la JEC que, "pero aún no se dispone del texto completo ni de los votos particulares anunciados".Considera que la resolución, que recuerda que ya pusieron de manifiesto en las alegaciones y el recurso interpuesto."Consideramos que, y les comunico mi intención de presentar, de inmediato, una vez reciba la notificación formal e íntegra del mencionado acuerdo de la JEC, un recurso contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo", insiste como motivo por lo que pide la suspensión de la resolución del 3 de enero.Torra pide "que se tenga por presentado este escrito y se tenga por comunicada a la JEC" su intención de, cuando reciba la notificación íntegra de la resolución que el 3 de enero a las 18.03 recibió por correo electrónico."En consecuencia, que la JEC suspenda la ejecución del mencionado acuerdo, para no vulnerar mi, de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que excluye la ejecución material de cualquier acto de gravamen mientras no se haya efectuado un control judicial de estos e impone la suspensión automática, y por lala apariencia de juridicidad" de dicha resolución, concluye.