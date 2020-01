Dos salas diferentes del Supremo deliberan mañana sobre la inmunidad de Junqueras

Publicada el 08/01/2020 a las 17:40 Actualizada el 08/01/2020 a las 18:03

El caso de Torra

Llarena decidirá también esta semana sobre Puigdemont

Un total de 12 magistrados del Tribunal Supremo pertenecientes a, la de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Penal, se reúnen este jueves paracomo eurodiputado del líder de ERC en prisión,, según informa Europa Press.La primera, con cinco magistrados, estudiarála decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de no otorgarle la credencial para acceder a la Eurocámara, mientras que el tribunal penal de siete miembros que le juzgó discutirá(TJUE) que reconoció su inmunidad desde el pasado 13 de junio, cuando fue proclamado como electo.Ambos tribunales se reúnen este jueves, han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. En cuanto al tribunal Contencioso, al haber solicitado Junqueras lacomo medida cautelarísima —es decir, sin tener que pedir antes su opinión al resto de partes en este litigio—, la Sala tiene unpara dar una respuesta que vence mañana mismo.La Sala de lo Penal, por su parte, comenzará a debatir cómo aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la inmunidad como miembro de la eurocámara del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña condenado por sedición. Para resolver esta cuestiónaunque fuentes jurídicas señalan a Europa Press que la decisión se conocerá en todo casoEste segundo debate es el, pues resuelve sobre el fondo y es del que depende una eventual excarcelación del líder independentista.Los siete magistrados que juzgaron a Junqueras tienen sobre la mesa. Por un lado la de la Fiscalía, que defiende que ya no cabe aplicar la inmunidad en el caso de Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino unque debe ser por ello inhabilitado para ejercer en la Eurocámara; y por otro la de la Abogacía del Estado , a favor de queen tanto se solicita al Parlamento Europeo que se suspenda su inmunidad.De importancia más relativa es la resolución que adopte la Sala Tercera (de lo Contencioso) del Supremo en relación con la medida cautelarísima solicitada por la defensa del líder independentista, quien considera que si el acuerdo de la JEC del pasado viernes no queda en suspenso se provocarían a su representadoal poder ser sustituido en la Eurocámara por el siguiente miembro de la lista de ERC.En este asunto los magistrados sólo tienen previstoy no sobre el fondo de la cuestión, relativo a si el acuerdo de la JEC se ajusta o no a derecho. Esta parte, que requiere un mayor debate,Este segundo recurso de Junqueras lo estudiará la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, presidida por el magistradoe integrada por Luis Díaz Picazo, Pablo Lucas, Celsa Pico y Pilar Teso.La misma Sala también tiene pendiente el recurso muy similar al de Junqueras que este miércoles ha presentado la defensa del actual president,, ante la decisión de la JEC que le declaró también el pasado viernes inelegible de forma sobrevenida en cumplimiento de la condena por desobediencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre, por no retirar los lazos amarillos de la sede de Generalitat en periodo electoral.Es previsible que los magistrados de lo contencioso también vean mañana el recurso de Torra, aunque hay que tener en cuenta que en su caso opera el mismomáximo para su resolución y podrían esperar al viernes para resolver la cuestión.Finalmente, el instructor de la causa del procés independentista en el Supremo,, tiene también previsto dar a conocer antes de que finalice esta semana suque pesan contra otros dos procesados en esta causa, el expresident Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, huídos en Bélgica.En este caso, la Abogacía del Estado ha solicitado quey entrega dictadas contra ambos, que también resultaron electos como europarlamentarios, y que solicite "a la mayor brevedad" el suplicatorio al Parlamento Europeo para queLa postura de la Abogacía es en parte, que pide al juez instructor de la causa del procés quede detención y la declaración de rebeldía del expresidente catalán y el exconsejero. El Ministerio Público también exige al magistrado que pida la retirada de la inmunidad.