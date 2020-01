El PSOE se queda en el Gobierno de Cantabria por "responsabilidad"

Publicada el 08/01/2020 a las 21:31 Actualizada el 08/01/2020 a las 21:41

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Cantabria ha decidido esta tarde continuar en el Gobierno regional, en coalición con el PRC de Miguel Ángel Revilla, por "responsabilidad" con los cántabros y para no "dejar abierta la posibilidad de que el PP y las derechas puedan llegar" al Ejecutivo.



"Los ciudadanos y ciudadanas pueden estar tranquilos,, ha enfatizado la secretaria de Organización del partido, Noelia Cobo, que ha sido la encargada de comunicar esta decisión a los medios de comunicación en la sede del PSOE en Bonifaz, según informa Europa Press.La decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva del PSOE, que ha continuado reunida mientras Cobo comparecía ante la prensa, busca, algo que, según ha señalado Cobo, les han pedido a los socialistas durante estos días "desde sectores sociales, económicos y empresariales"."Muchos han reclamado en las últimas horas estabilidad y progreso para Cantabria,como bien sabe nuestro socio de Gobierno", ha espetado la número dos de los socialistas, que ha reivindicado que "la sociedad cántabra entiende que nuestra permanencia en el Gobierno refuerza la interlocución con el Gobierno de España".De esta forma, los socialistas han defendidoa pesar de que ayer se materializase el no del PRC a la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, algo que ha supuesto "sorpresa y desilusión" en la formación liderada por Pablo Zuloaga, vicepresidente del Ejecutivo bipartito.Aunque tras el anuncio del PRC de su voto en contra a la investidura el PSOE daba por roto el pacto de gobierno, la Comisión Ejecutiva del partido ha considerado que la coalición de gobiernoy, por ello, los socialistas se quedan en el Ejecutivo para "seguir trabajando por el bienestar de los cántabros y las cántabras".Y lo hacen también, según ha dicho Cobo, porque "no vamos a dejar abierta la posibilidad de que el PP y las derechas, ya que el presidente del PP, Pablo Casado, anunció sus apoyo al PRC si el PSOE rompía el pacto de Gobierno y "es algo que hasta ahora nadie ha desmentido".Cobo ha reivindicado que el PSOE "ha contribuido siempre a la estabilidad de esta región yy ha enfatizado que "así ha sido" con los acuerdos alcanzados el pasado mes de junio con el PRC, tanto desde el PSOE nacional como el regional.Frente a ello, ha criticado la decisión de su socio de Gobierno de votar no a la investidura de Sánchez, algo que, ha insistido,firmado entre el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el diputado del PRC, José María Mazón, y ha considerado que el PRC "tiene que explicar por qué vota no y quiere que los compromisos sigan vigentes".Preguntada sobre si, tras esta crisis, los socialistas se plantean cambiar las condiciones del pacto con el PRC, Cobo ha indicado que la Ejecutiva ha debatido sobre la conveniencia de, y sobre la "convivencia" de ambas formaciones en Peña Herbosa a partir de ahora, ha recordado que este jueves hay Consejo de Gobierno y sus miembros "tendrán que explicar cómo van a seguir las conversaciones".