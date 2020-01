Iceta pide no esperar resultados a "corto plazo" de la mesa entre Gobierno y Generalitat

Publicada el 11/01/2020 a las 13:01 Actualizada el 11/01/2020 a las 13:51

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha avisado de que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat que se creará tras el pacto entre los socialistas y ERC requiere tiempo para dar frutos: "Si alguien espera resultados muy transcendentes e importantísimos a muy corto plazo, probablemente se equivocará". Ha defendido que "lo normal" si alguien quiere generar la confianza suficiente es empezar por asuntos en los que pueda haber acuerdo y ha pedido que todos los actores acompasen sus ambiciones y las posibilidades reales, ha destacado el dirigente socialista en una entrevista de Europa Press.

"Cuando se habla de coches, uno de los datos que se suele dar es cuánto tardan en pasar de cero a cien: en política no es cuestión de segundos, es una cuestión de meses", y ha añadido que probablemente se orientará el asunto a ir encontrando acuerdos concretos sin pretender saltar de la primera reunión a una solución global y definitiva del conflicto, que cree que requerirá bastante tiempo.

Iceta ve indicios positivos, como la llamada del jueves entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra: "Creo que las dos partes están mostrando una buena predisposición", que no es garantía de un acuerdo, pero sí una condición necesaria para avanzar, y, aunque es consciente de las dificultades, se muestra optimista.

Preguntado por la posibilidad de que partidos y entidades independentistas se reúnan antes de esta mesa para fijar su posición, Iceta ha dicho que se trata de una decisión del Govern pero que los acuerdos en la mesa serán responsabilidad de los ejecutivos, y ha sostenido que el Gobierno central tiene más clara su postura que la Generalitat: "Creo que esto es evidente".

Flexibilidad con los plazos

Pese a que el acuerdo PSOE-ERC fijaba que la primera reunión de la mesa de diálogo debía sustanciarse en los primeros 15 días tras la investidura, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, advirtió de que los plazos deberían fijarlos los presidentes en la reunión que mantendrán en los próximos días.

Iceta apuesta por respetar las necesidades de diálogo, los procedimientos y las divergencias, aunque se modifiquen plazos del acuerdo: "Preferiría que pudiéramos cumplir el acuerdo al pie de la letra, pero si el Govern de repente dice que en vez de 15 días son tres semanas, no será este el asunto".

También ha destacado que Torra y JxCat no se hayan opuesto a la creación de esta mesa pese a no compartir el acuerdo entre republicanos y los socialistas: "Es positivo, y, pese al escepticismo, no ha habido una actitud hostil de bloqueo a la creación de esta mesa", y ha sostenido que ERC puso por delante el interés general que el de partido en este acuerdo. "ERC de alguna manera se ha jugado mucho en beneficio de una mesa que por sí sola no controla. Y lo digo en positivo, con un cierto punto de admiración, porque se han comprometido a cosas que no dependen sólo de ellos", y ha agregado que hay una pugna entre JxCat y ERC por encabezar el futuro del movimiento independentista.

¿Presencia del PSC?

Preguntado por si el PSC estará en esta mesa, ha respondido que será decisión de Sánchez y que le parecerá bien: "Es verdad que la presencia del PSC puede favorecer determinadas cosas y puede ayudar", ha añadido, aunque no fijarán condiciones, porque el PSC quiere poner las máximas facilidades, teniendo en cuenta que la mesa es entre gobiernos y que el PSC contará con su secretario de organización, Salvador Illa, sentado en el Consejo de Ministros al frente de Sanidad.

La apuesta de Iceta para el desbloqueo de la situación política catalana pasa por preparar el terreno para una reforma constitucional y estatutaria para avanzar en un autogobierno más sólido y una mejor financiación en una España federal: "¿Tenemos dos tercios del Parlament de acuerdo en algo en estos momentos? No. ¿Tenemos una mayoría en las Cortes para una reforma constitucional? No. ¿Esto hace que no tengamos que hacer nada? No". "¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a hablar, ver qué puntos de acuerdo hay y resolver algunas cuestiones", como la financiación, la inversión del Estado en Cataluña y la participación de las instituciones catalanas en algunas infraestructuras, ha citado Iceta, que es partidario de una aproximación más pragmática al asunto.

Sobre si los socialistas catalanes estarán en la mesa de coordinación interna del Gobierno central, ha dicho que será decisión del Gobierno y ha asegurado que el PSC está "muy bien incrustado" en el grupo parlamentario socialista en el Congreso.