Colau cree que "no tiene sentido" ampliar el Aeropuerto del Prat si no explica cómo reducirá las emisiones

Publicada el 16/01/2020 a las 10:21 Actualizada el 16/01/2020 a las 11:20

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que "no tiene sentido" la ampliación de la tercera pista del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat de Aena si antes no explica cómo reducirá las emisiones.



En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha asegurado que el Gobierno municipal no hace un discurso contra la economía ni en contra de las inversiones, pero ha pedido incentivar los desplazamientos cortos en tren.

"Para vuelos largos necesitamos el Aeropuerto, pero debemos coordinarnos con otros aeropuertos catalanes y generar alternativas ferroviarias, y sobre todo que descienda el precio de los billetes para incentivar el uso del tren por encima del avión en distancias cortas", ha expresado.

En relación al Puerto de Barcelona, Colau ha asegurado que el Ayuntamiento pidió un informe técnico sobre las emisiones que genera esta infraestructura: "Antes de tomar decisiones relevantes es necesario tener un diagnóstico actualizado".

Preguntada sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) rondas de Barcelona, ha dicho que es una primera medida que derivará en mayores restricciones en los entornos de escuelas, residencias de ancianos y centros hospitalarios bajo el nombre de "zonas de superbajas emisiones".



Explosión en Tarragona

Sobre la explosión de la empresa petroquímica Iqox, Colau ha dicho que las alertas deben funcionar mejor y que se debe "repensar el modelo con calma", y ha asegurado que el momento actual es de transición en el modelo energético.

"Debemos acelerar la transición hacia las energías verdes y renovables para salvarnos a todos y a las futuras generaciones", y ha insistido en que muchas conquistas del último siglo han comportado el actual momento de agotamiento, según ella.



Mesa de diálogo

Colau también ha afirmado que espera "un cambio de actitud por parte de todos" en la mesa de negociación entre el Govern y el Gobierno central para que el diálogo sea estable, serio y de largo recorrido, porque la actitud será clave para generar confianzas, según ella.

"La actitud es clave y se debe generar confianza. No solo sentarse y escuchar. Se debe construir la confianza y las bases, lo que conllevará unas cuantas reuniones", y ha señalado que los comuns siempre estarán por el diálogo y la desjudicialización.