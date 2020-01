El CGPJ avala que Delgado cumple los requisitos para ser fiscal general con el voto a favor de 12 vocales contra 7

Publicada el 16/01/2020 a las 18:22 Actualizada el 16/01/2020 a las 19:49

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves un dictamen que valida que la exministra de Justicia Dolores Delgado cumple los requisitos legales para ser fiscal general del Estado con el apoyo de 12 vocales y siete en contra. El texto aprobado valida este aspecto formal pero elude un pronunciamiento expreso sobre la "idoneidad" de la persona elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ejercer este cargo.

El órgano de gobierno de los jueces ha tardado algo más de una hora en estudiar la propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, que pese a salir adelante ha evidenciado una grave ruptura en el seno de este órgano.

Habrá un voto particular discrepante al que se adherirán los siete vocales que han votado en contra, pero también otros votos concurrentes que redactará otro grupo de vocales pertenecientes también al sector conservador que han votado a favor de su propuesta pero que expresarán por escrito los motivos por los que ponen reparos a la idoneidad de Delgado para asumir la gobernanza de la Fiscalía Geneal del Estado.

Fuentes presentes en el debate han señalado a Europa Press que el tono de la deliberación no ha sido demasiado agrio, pero sí ha evidenciado que los vocales del denominado sector conservador mantienen en bloque –aunque han votado a favor y otros en contra--– una postura muy crítica con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apostar por la exministra de Justicia.

El informe que se emitirá, pese a que tiene un carácter preceptivo no es vinculante. En el Pleno, que ha durado algo más de una hora, no han estado presentes los 20 vocales que integran con Lesmes este órgano, pues han faltado Wencesalo Francisco Olea y Vicente Guilarte, pertenecientes al sector conservador. Además, la vocal Pilar Sepúlveda, a propuesta del PSOE, y cuya presencia no estaba prevista por razones de salud, finalmente ha intervenido por videoconferencia.

Precisamente evitar la fractura en el gobierno del Poder Judicial es lo que ha llevado a su presidente a omitir dicha mención de idoneidad de Delgado, en aras a lograr el mayor consenso posible entre los vocales con independencia de que, pese a votar su propuesta, luego puedan manifestar su discrepancia en un voto particular. Y lo ha hecho tras constatar los reparos que la propuesta ha suscitado en varios vocales, que no existían en el caso de candidatos anteriores.

La propuesta de Lesmes, a la que ha tenido acceso Europa Press, se limita a concluir que, a la vista de la documentación remitida al órgano de gobierno de los jueces, "se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", que consisten en ser jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

Debería rechazar si le queda "dignidad"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que la exministra de Justicia Dolores Delgado debería rechazar el cargo de fiscal general del Estado si le queda "dignidad" tras el voto en contra de siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Si a Delgado le quedara algo de dignidad debería rechazar el cargo, ya que carece de la imparcialidad necesaria para este puesto. Sánchez, una vez más, tirando por los suelos la separación de poderes", ha asegurado García Egea en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Según fuentes de la dirección del PP, Delgado "seguramente reúne los requisitos para acceder al puesto". "Eso nadie lo discute, tampoco el PP", señalan. Eso sí, destacan que los vocales han omitido trasladar la "idoneidad" para el cargo de Dolores Delgado y "solo se limitan a validar que cumple los requisitos formales".

Según el PP, lo que se ha puesto en "entredicho es su imparcialidad" para ejercer esta función, pasando directamente de dirigir el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Las mismas fuentes subrayan que "no hay ningún precedente de un nombramiento tan cuestionado por la carrera judicial y fiscal".