El abogado de Puigdemont denuncia destrozos de material informático y de mobiliario en su despacho en Madrid

El abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha denunciado este viernes destrozos importantes de material informático y mobiliario de su despacho en Madrid, donde desconocidos han entrado esta noche según ha denunciado el propio letrado a la Policía.

A las diez menos veinte de esta mañana agentes de la Policía Nacional se encontraban en el despacho del letrado, que también defiende al actual presidente, Quim Torra, según ha confirmado el propio Boye a Europa Press.

Boye no echa de menos documentos ni otros enseres, pero ha denunciado el destrozo de cables, mobiliario y material informático como su servidor, y así lo ha denunciado en la red social Twitter, donde ha colgado fotografías del estado en el que se ha encontrado el despacho esta mañana.

Our office has been vandalized overnight. Apparently they have not stolen anything but destroyed a lot pic.twitter.com/lqMEgW0Rj1