El Gobierno pide a Casado que reconozca el resultado electoral y acabe con el bloqueo a la renovación de órganos del Estado

Publicada el 17/01/2020 a las 13:32 Actualizada el 17/01/2020 a las 15:17

La nueva ministra portavoz, la titular de Hacienda María Jesús Montero, emplazó este viernes —el último con Consejo de Ministros, que a partir de la semana que viene se celebrarán los martes— al presidente del PP, Pablo Casado, a reconocer el resultado de las elecciones y a poner fin al bloqueo que ha anunciado a la renovación de órganos clave del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace más de un año, y del Tribunal Constitucional. “Es el principio básico de la convivencia democrática”, subrayó la ministra.



El nuevo Ejecutivo de coalición, subrayó Montero, no va a “contribuir a la crispación” ni a “embarrar” la vida política española o echar “leña a los intentos de incendio” alentados por la derecha en los últimos días. De hecho, y a pesar de los reiteradas peticiones de los periodistas, la ministra declinó opinar sobre “las deliberación internas” del Consejo del Poder Judicial, en referencia a las discrepancias entre vocales en torno a la idoneidad de la exministra Dolores Delgado para ocupar la Fiscalía General del Estado y se limitó a subrayar que este órgano había cumplido con su obligación de dar fe de que cumple con los requisitos para ocupar el cargo que el Gobierno le ha encomendado.



Montero sí subrayó que Delgado respetó “escrupulosamente” la independencia de la Fiscalía mientras tuvo la responsabilidad de ser ministra de Justicia y no hay ninguna razón para pensar que no vaya a dejar de aplicar ese criterio a partir de ahora como máxima responsable del Ministerio Fiscal.



Lamentó, eso sí, que Casado hubiese emplazado al CGPJ a tomar una decisión en un determinado sentido —rechazar el nombramiento de Delgado— o que haya proclamado “sin ningún pudor” la intención de su partido de bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces o del Tribunal Constitucional, algo que en su opinión no casa con el necesario respeto “a todas las instituciones”. Por eso, añadió, “hacemos un llamamiento a la responsabilidad del PP” a cambiar de actitud. El Gobierno mantiene la mano tendida y el Ministerio de Justicia se dirigirá a este partido y al resto de la oposición para intentar poner en marcha la renovación de estos órganos. “Es fundamental que el PP se siente a la mesa de diálogo y acepte el resultado electoral”, insistió, porque “todos tenemos que respetar lo decidido por los ciudadanos”. “Ojalá el PP abandone el bloqueo y permita que se cumpla la ley”.

Lo que no es obstáculo, precisó en respuesta a una pregunta, a mantener una reunión al más alto nivel entre Pedro Sánchez y Pablo Casado sobre este o cualquier otro asunto.

Nombramientos

Montero dio cuenta de los principales nombramientos del Consejo de Ministros, con los que el nuevo Ejecutivo avanza en la puesta a punto de la maquinaria de los ministerios mientras planifica sus prioridades para el primer trinestre y el primer año de la legislalutera. Entre ellos destaca la primera directora general de la Guardia Civil en sus 175 años de historia, María Gámez, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, con los que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, completa la renovación que buscaba en su departamento después de 20 meses con altos cagos sugeridos por el PSOE o por el Ministerio de Defensa. Fernando Martínez López, que ya era director general de Memoria Histórica, asumirá la nueva Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y Sara Aagesen Muñoz, experta en cambio climático, será la secretaria de Estado de Energía.

Durante la rueda de prensa, en la que Montero compareció con la titular de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero, las tres ministras exihibieron su sintonía y subrayaron que lo son del Gobierno, no del PSOE ni de Unidas Podemos. “Trabajamos con absoluta normalidad”, explicó la portavoz cuando fue preguntada por estos primeros días en el Ejecutivo. Durante estos días, añadió, todos los ministros trabajan con “responsabilidad e ilusión”.