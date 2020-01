Ábalos pide que al 'pin parental' de Vox se le llame "veto parental" porque "no respeta" los derechos de la infancia

Publicada el 18/01/2020 a las 15:46 Actualizada el 18/01/2020 a las 16:28

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido que al pin censor –bautizado por la extrema derecha como pin parental– se le llame "veto parental" porque "no respeta la convivencia de los derechos de la infancia" y le ha advertido a la derecha que es "la libertad de los hijos la que hay que asegurar" y "no la de los padres", informa Europa Press.

"Es un veto de algunos padres respecto a la educación pública y no hay respeto a los derechos que nos hacen a todos iguales. No respeta el mandato constitucional ni la convivencia de los derechos de la infancia, no respeta el currículum de las escuelas y atenta contra un derecho sustancial, que es el de la igualdad porque la educación es de los pocos instrumentos que nos hace iguales y nos forma como iguales", ha explicado Ábalos en la clausura el Comité Regional de los socialistas murcianos.

Además, ha señalado que ha señalado que "lo peor" de este conflicto es "llevarlo a las escuelas" para "despreciar" el sistema de enseñanza y a los docentes. Según ha recalcado, el pin censor "desprestigia y desacredita" a los profesores "restándoles autoridad, prestigio, capacidad y responsabilidad" ante los menores. "Yo soy padre y nunca se me ocurrió desacreditar a los docente ni decirles qué deben hacer ni cómo deben hacerlo", ha añadido.

Según ha advertido el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la derecha quiere imponer el pin censor porque "siempre" ha tratado de "controlar" la educación en España porque saben que a partir de ella "se establece el control ideológico de la sociedad".

Por eso, se ha dirigido al PP, Vox y Ciudadanos y les ha asegurado que los padres tienen una "gran responsabilidad como progenitores", pero eso "no les da derecho a decidir qué van a hacer" con las vidas de sus hijos y "lo que tienen que pensar". "La escuela enseña a ser libres y no es la libertad de los padres, es la libertad de los hijos la que hay que asegurar", ha puntualizado.

El socialista también ha resaltado que el pin censor que quiere imponer el Gobierno murciano va "más allá de enfrentar los valores de igualdad" y ha advertido a la derecha que los niños "no son mercancía de nadie ni se inscriben en el Registro Mercantil ni en el de Propiedad", sino que "solo se inscriben en el Registro Civil".

A renglón seguido, Ábalos ha lamentado que el partido de Pablo Casado se haya convertido en una formación "zombie" que se ha juntado con "la ultraderecha" para defender la desigualdad. Sin embargo, le ha advertido que el PSOE estará "al frente" y luchará "en la batalla contra la desigualdad y para hacer justicia social en este país".

El socialista también ha arremetido contra la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, a la que acusa de convertir su partido en un "aventurismo irresponsable" para España al levantarse en la bancada de la Cámara Baja para "aplaudir con Vox y gritar libertad". "Espero que recapacite ya que no les ha servido el pasado que piensen en el futuro porque de seguir así ya sabemos dónde van a parar, a la nada. Así que rectifiquen porque sino no tienen futuro y si pensaron en el cambio alguna vez y en la democracia y libertad, que rectifiquen", ha insistido Ábalos.

Villacís asegura que "no se va a implantar" el pin censor en Madrid ni en Andalucía ni en Murcia

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este sábado que "no se va a implantar" el pin censor en la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia, tres autonomías donde Ciudadanos gobierna en coalición con el PP y sustentados por los votos de Vox, partido que cuenta con esta medida como una de sus principales exigencias a la hora de negociar los presupuestos en estos territorios. Así lo ha señalado al ser preguntada por si su partido facilitaría la implantación de la iniciativa en alguna de estas comunidades. "Es una medida en la que nosotros no creemos", ha zanjado Villacís, quien es también miembro de la gestora que ha tomado las riendas el partido tras la salida de su expresidente Albert Rivera.

El pasado jueves Ciudadanos alcanzó un acuerdo con PP y Vox para desbloquear las cuentas autonómicas en la Región de Murcia que incluye este pin censor. Al día siguiente el portavoz de Cs en la Asamblea regional, Juan José Molina, anunció que pedirán al Consejo de Murcia uninforme de los servicios jurídicos para "aclarar" la legalidad del pin censor.

Esta inclusión en el acuerdo generó este viernes reacciones en la Comunidad de Madrid, donde el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, mostró su rechazo a aplicar la medida en este territorio; postura que ha remarcado Villacís quien ha apuntado que desde la Consejería de Educación de Andalucía también se han opuesto a poner en marcha la propuesta de Vox. "No va a ser implantado. Tenemos una consideración hacia lo que es nuestra sociedad a día de hoy, una concepción abiertamente liberal. Reconocemos toda la diversidad de la sociedad y eso implica también educar en valores que es lo que nosotros siempre hemos propuesto", ha expuesto la vicealcaldesa, quien ha puesto en valor que desde su formación consideran que "la educación es fundamenta y también la educación en valores".

Por otra parte, en el Partido Popular se han mostrado más abiertos a la inclusión del pin censor, como, por ejemplo, el alcalde de la capital –socio en coalición de Villacís–, José Luis Martínez-Almeida, quien calificó este viernes de "adecuada" y "acertada" cualquier medida que garantice que los "padres eduquen libremente a sus hijos".

A continuación, al ser preguntada por si corría peligro la aprobación de los presupuestos en Murcia, ha señalado que serán unas cuentas que "mejoren las anteriores" por la presencia de su partido y ha señalado como muestra de ello al Ayuntamiento de Madrid. En esta línea, ha indicado que durante la negociación de los presupuestos municipales los naranjas marcaron sus límites y ha citado como ejemplo los "estímulos a las asociaciones LGTBI".

"Creo que todos tenemos que ser, además de respetuosos más maduros democráticamente a la hora de pactar presupuestos, porque si no vamos a llevar a las comunidades y al país al bloqueo y nosotros siempre hemos demostrado nuestra responsabilidad incluso cuando estábamos en la oposición", ha deslizado la vicealcaldesa, quien ha subrayado que en los Gobiernos de coalición no se puede pensar que se cumplirá de manera íntegra el programa de uno de los partidos, sino que hay que "pactar, consensuar y llegar a acuerdos".

Vox también llevará al parlamento asturiano el pin censor

El grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) llevará al próximo pleno ordinario una proposición no de ley sobre el pin censor, según ha confirmado a Europa Press su portavoz parlamentario, Ignacio Blanco. Además, ha emplazado a los grupos de PP y Ciudadanos (Cs) a que aclaren "de qué lado están" lo que se refiere a este asunto y al "rodillo" que pretende "imponer" el PSOE.

Blanco ha explicado que el pin censor responde al derecho establecido en la Constitución Española de los padres a que sus hijos reciban la formación de acuerdo a sus convicciones. Así, ha indicado que lo que impulsa Vox es un documento en el que se recoge la conformidad o la disconformidad de los padres sobre la participación de sus hijos en actividades impartidas por personas "ajenas al claustro del centro educativo".

El portavoz parlamentario de Vox afirma que con ese procedimiento se garantiza la no intromisión de cualquier tipo de ideología en las aulas. "Las escuelas están para enseñar, no para adoctrinar", ha insistido.

Así, ha desligado la iniciativa que defiende de militancias políticas. A juicio de Blanco, el pin censor es algo que beneficia a "padres y madres de izquierdas, de derechas, comunistas, conservadores, liberales, monoparentales... A cualquier progentorcon respecto a la autoridad educativa".

El Gobierno de España se muestra contrario al pin censor y ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que lo inadmita. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes que los hijos no pertenecen a los padres. "Según la Ministra, los niños pertenecen a una comuna, lo que nos faltaba", ha respondido Blanco un día después. Según el portavoz de Vox en Asturias, la posición del PSOE en este asunto "vuelve a confirmar que el PSOE es ya un gran partido comunista, ni socialista ni español ni obrero".

En este punto, ha instado a los partidos PP y Ciudadanos a que aclaren su postura. "Deben decidir de qué lado están, ¿con quienes imponen educación sexual desde los tres años o con los padres que reclaman el derecho que les asiste para que sus hijos reciban una formación de acuerdo con sus convicciones?", ha apuntado Blanco.

Según el portavoz de Vox, el PSOE de Pedro Sánchez pretende incluso acabar con la patria potestad de los padres. "Hoy muchos votantes socialistas se arrepienten de su voto", ha dicho, insistiendo en que PP y Ciudadanos deberían dejar de blindar las políticas "totalitarias" que aplica la izquierda.