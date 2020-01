Luz Belinda Rodríguez (Vox).

Publicada el 21/01/2020 a las 11:01 Actualizada el 21/01/2020 a las 11:29

Luz Belinda Rodríguez Fernández, la cabeza de lista de Vox en las elecciones autonómicas en Almería, ha anunciado que deja el grupo parlamentario andaluz del partido por el acoso laboral que ha estado sufriendo durante estos meses, tal y como informa el Diario de Almería. Ha llegado a denunciar a sus compañeros en la Comisaría de Sevilla de la Policía Nacional porque le abrían la correspondencia sin autorización.

El acoso empezó a aumentar cuando el pasado verano le retiraron el cargo de portavoz adjunta del grupo parlamentario después de una serie de maniobras inapropiadas. A partir de ese momento no le permitían presentar iniciativas y cualquier propuesta que ella llevaba no llegaba al plenario. “Almería no está representada, me han llegado a decir que me calle en las reuniones y no puedo defender a mi gente, a la que nos votó, cada vez me representa menos Vox y los compañeros están muy quemados con esta dictadura", ha añadido.

Ha asegurado, asimismo, que puso en conocimiento de la dirección nacional de Vox la situación "sin obtener amparo" y que la cúpula que lidera Santiago Abascal le ha pedido que "retire la denuncia en varias ocasiones".

"Las mujeres somos un cero a la izquierda"

Luz Belinda Rodríguez ha asegurado que no le dejaron participar en la negociación de los presupuestos andaluces con PP y Ciudadanos. “Me echaron fuera, sólo hombres, las mujeres somos un cero a la izquierda y parece que sólo servimos para hablar de la igualdad”, ha comentado.