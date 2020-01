El temporal Gloria hace 'desaparecer' al Delta del Ebro

El Delta del Ebro está sufriendo "grandes destrozos" a causa de la borrasca Gloria, que ha generado inundaciones en la zona, ha informado el alcalde de Deltebre (Tarragona), Lluís Soler, en un apunte de Twitter recogido por Europa Press.

"Inundación de tres kilómetros haciendo desaparecer la playa y los arrozales, pasarelas sobre el mar, el río desbordado, mejilloneras desaparecidas, caminos destrozados...", ha lamentado Soler. El alcalde ha añadido que el gobierno municipal no se resignará y hará lo que haga falta para "reivindicar la necesidad de actuaciones urgentes para paliar este desastre", y ha alertado de que el Delta está en emergencia.

El Sistema de Gestión de Emergencias de Copérnico ha publicado en Twitter una comparativa de la situación del Delta del Ebro antes y después del temporal a través de las imágenes ofrecidas por el satelite Sentinel-1, mostrando la superficie inundada.

Storm #Gloria has caused a storm sturge that has ravaged the Ebro delta up to 3 km inland, resulting in severe damage to the rice paddies

Before/after comparison using a #Sentinel1 radar image acquired yesterday 22 January@astro_duque @mapagob @el_pais @europapress pic.twitter.com/OjQLgcTsY5