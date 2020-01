Publicada el 22/01/2020 a las 22:17 Actualizada el 22/01/2020 a las 22:18

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado para el próximo viernes en calidad de investigado al que fuera número dos del Ministerio Interior Francisco Martínez por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas encargado al comisario jubilado, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño ratificaron en octubre de 2019 ante el juez sus declaraciones anteriores en las que vincularon al ex secretario de Estado de Seguridad con la operación Kitchen, un espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas costeado con fondos reservados.

Pino mantuvo que Kitchen como tal no existió, sino una operación policial legítima desplegada con objetivo de buscar fondos ocultos y testaferros de Bárcenas, en aquel momento investigado en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP y que acabaría entrando en prisión provisional en junio de 2013.