El expresidente del Gobierno Felipe González ha subrayado este viernes que considera al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó como "único representante legitimado democráticamente" del país, "de acuerdo con la Constitución de Venezuela".

Después de que el también expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero afirmase en la Cadena Ser que Pedro Sánchez "acierta" no recibiendo este sábado a Guaidó en su visita a Madrid, González ha emitido un comunicado para reconocer al líder opositor, presidente de la Asamblea de Venezuela, cómo único representante legitimado democráticamente "frente al poder fáctico representado por la tiranía de Maduro y sus apoyos espurios de la llamada Asamblea Constituyente, del Tribunal Supremo o de la cúpula militar".

"A Maduro sólo hay que creerlo cuando dice que nunca más convocará elecciones para perderlas. Por eso controla el Consejo Nacional Electoral y los poderes citados", advierte González en la nota remitida a Europa Press.

González, que se mantiene en contacto con Guaidó, avisa de que la democracia en Venezuela "ha desaparecido" y ha sido "sustituida por una dictadura tiránica que ha convertido a la República en un estado fallido".

El líder opositor llegará este sábado a Madrid y será recibido por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, pero no por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Zapatero cree que Sánchez "acierta" no recibiendo a Juan Guaidó

Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cree que Sánchez "no se equivoca, acierta" no recibiendo a Juan Guaidó, que visitará este sábado Madrid y se verá con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.



En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, quien ejerciera de mediador entre el régimen y la oposición se ha mostrado convencido de que el "enfoque" sobre Venezuela "antes o después tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y cabezas" porque es un "error" promover sanciones económicas que hacen sufrir a un pueblo "y no llamar al acuerdo, al entendimiento entre dos sectores de la sociedad".

"El principio de la legalidad internacional, la salida pacífica de los conflictos debe tener más vigencia que nunca después de lo vivido en Oriente Próximo e Irak", ha sostenido tras recordar que él "algo" sabe de Venezuela, adonde ha viajado en 38 ocasiones.



Desde 2016, Zapatero ejerció una labor como mediación que se concretó en la liberación de algunos presos políticos pero que terminó fracasando en 2018 porque la mayoría de la oposición percibía al español como una figura demasiado escorada hacia el régimen de Maduro.

El expresidente no se ha pronunciado sobre el polémico encuentro entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una escala técnica en Madrid porque tampoco se le ha preguntado por ello, pero sí ha cuestionado la situación creada en la comunidad internacional desde el reconocimiento de Juan Guaidó.



En concreto, se ha referido a la decisión del Gobierno de EEUU de dar los bienes y activos del Ejecutivo de Venezuela "a unos señores que no tienen ningún título más que se reconocieron (...) miles de millones que nadie controla y están por ahí, una situación para el derecho internacional insólita para la seguridad jurídica, las empresas, los españoles que están allí".



Zapatero ha reconocido que, a este respecto, la posición de España ha sido de "prudencia" al mantener relaciones con las dos partes, una de las cuales, el Gobierno de Maduro, guste o no es el que retiene el "control de la autoridad".

El expresidente ha advertido también de que, en su opinión, el 90 por ciento de la información que le llega a los ciudadanos españoles sobre Venezuela está "sesgada hacia una dirección".