Publicada el 28/01/2020 a las 13:41 Actualizada el 28/01/2020 a las 15:35

La total sintonía entre el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno José María Aznar vivió este martes un nuevo episodio en el auditorio de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Ambos fueron los protagonistas del diálogo España ante un cambio de régimen en el marco del Aula de Liderazgo Instituto Atlántico de Gobierno-UFV. Una conversación que arrancó intentando buscar causas a la división del centro derecha en tres partidos: PP, Ciudadanos y Vox.

No es un debate nuevo en las filas conservadoras. De hecho, Casado se presentó a la Presidencia de la formación conservadora cuando Mariano Rajoy dio un paso atrás con el compromiso de unir bajo las siglas del PP a todas las fuerzas políticas ubicadas a la derecha del Partido Socialista.

Casado defendió que él y su equipo están haciendo todo lo posible por unir al centroderecha y que la muestra de ello no sólo está en las ofertas a Cs en las pasadas generales para que se unieran a la plataforma España Suma. También, defendió, otra muestra está en las fórmulas colaboración entre PP y el partido naranja en gobiernos autonómicos y municipales y en los acuerdos para que no se quedaran fuera de la Mesa, el órgano de gobierno, del Senado.

No obstante, admitió que "eso ahora es insuficiente" por mucho que él tenga la "tranquilidad" de que "toda España ha visto" que lo ha "intentado".

En sectores del PP hay abierto un debate sobre la forma en la que Casado debe confrontar con Vox. No son pocas las ocasiones en las que los barones territoriales le han echado en cara que, en lugar de confrontar con las posiciones radicales de la extrema derecha, ha radicalizado su mensaje. Pero el jefe de los conservadores dijo, en alusión a Cs y Vox, que "el PP no debe disfrazarse de esos partidos políticos". Básicamente dijo que eso ocurre al revés: "Las demás formaciones políticas son las que se disfrazan del PP corean sus temas al karaoke".

Haciendo caso a lo que le recomendaron destacados dirigentes de su partido en la última Junta Directiva Nacional del PP, su líder insistió en que no deben dejarse "arrebatar" banderas como la del feminismo o el ecologismo por la izquierda. Porque, de lo contrario, "la izquierda da esas banderas", esas batallas.

En la semana en la que continúa la polémica del bautizado por el PP como el caso Ábalos Casado mantuvo que la debilidad internacional mostrada por este Ejecutivo va a dar alas a sus socios independentistas. "Han olido sangre", dijo.

Aznar achaca el auge de Vox y Cs a la gestión de la crisis catalana

No debería ser noticia que un militante de un partido, como es Aznar del PP, reconociese al líder de este partido como "jefe político". Pero si el que pronuncia la frase es el expresidente del Gobierno, esa frase se convierte en noticia. Porque las hemerotecas están ahí para recordar su complicada relación con Mariano Rajoy. "Obviamente, él es mi jefe político", dijo de Casado. Como ya había hecho antes el líder del PP, Aznar recordó que ambos tienen en común, entre otros asuntos, haber empezado la política nacional por la circunscripción de Ávila y haberse encontrado con el espacio político del centroderecha dividido.

El también presidente de Faes, antigua fundación del PP, dijo que, a su juicio, hay dos causas para la fragmentación del espacio de la derecha en tres: "causas generales y causas particulares". En las generales, citó el contexto de fragmentación en todos los campos al que asistimos en la actualidad. Citó a la propia sociedad, a las instituciones, a los medios de comunicación, entre otros ejemplos.

A la hora de citar la causa particular, dio a entender que él podía permitirse ser más preciso que Casado. "El nombre de lo que ocurre en España [para que Cs y Vox hayan aparecido] tiene el mismo origen, es Cataluña", dijo. Acto seguido, mantuvo que el electorado se fue a estas fuerzas al entender que las formaciones existentes no les representaban. No citó a Rajoy. Pero está claro que tras estas palabras de Aznar hay una crítica a la gestión que el hombre que él escogió para liderar el PP hizo de la crisis catalana. "Las dos fuerzas políticas que emergen, emergen por razones de Cataluña y por defecto de algunas acciones. Al menos una parte importante del electorado ve insuficientes, no suficientes o simplemente no representativas de lo que la mayoría representaba", fue su cita literal.

"La debilidad del Gobierno apesta"

Fiel a su estilo, Aznar no perdió la ocasión de hacer una recomendación al que fue uno de sus máximos colaboradores. "Debe confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera y con Vox como si el Gobierno no existiera", subrayó. También le advirtió de la dura tarea que tiene por delante. Porque, a su entender, "estamos en un sistema de cambio de régimen que consiste en que el centro derecha no pueda gobernar", como ocurrió en la II República, consideró.

También tuvo críticas para la actuación del Gobierno de las últimas semanas. Su debilidad, dijo, "apesta".

El Instituto Atlántico de Gobierno IADG es una iniciativa de José María Aznar "para fomentar el estudio de las políticas públicas y las instituciones desde una oferta académica de excelencia", informan desde este órgano académico.