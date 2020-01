Cientos de personas asisten al monólogo contra la violencia de género vetado por la Asamblea de Madrid

Publicada el 29/01/2020 a las 12:23 Actualizada el 29/01/2020 a las 12:59

Al menos un centenar de personas ha acudido este miércoles al monólogo sobre violencia machista 'No solo duelen los golpes', de Pamela Palenciano, celebrado a las puertas de la Asamblea de Madrid tras su "veto" para clamar contra "un sistema inhumano y desigual".

La Presidencia de la Asamblea de Madrid, que ostenta Ciudadanos, rechazó que Unidas Podemos utilizara una de sus salas institucionales para celebrar unas jornadas de violencia de género, ya que se iban a producir representaciones teatrales porque dicho espacio no está capacitado para usarse para tal fin, según indicaron fuentes parlamentarias.

Por ello, hoy Pamela Palenciano ha realizado este monólogo frente al Parlamento madrileño acompañada de centenares de personas, entre ellos diputados de Unidas Podemos-IU, Más Madrid y PSOE.

Hoy hemos estado en los aledaños de la Asamblea de Madrid acompañando a @Nosolopam y escuchando su monólogo censurado por la derecha, la ultraderecha y la ultra ultraderecha que mandan en esa institución ¡Nunca podrán callarnos! #MenosPinMasPam pic.twitter.com/cnyD5CDSFb — Podemos Leganés (@PodemosLeganes) January 29, 2020

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la representación teatral, Pamela Palenciano ha señalado que lleva más de 16 años trabajando con adolescentes en institutos y se ha mostrado "impresionada" de este "veto" en la Asamblea de Madrid, cuando es un monólogo que no necesita recursos técnicos.

"Está claro que el veto es por el contenido, porque no solo hablo de lo que sufrí con mi primer novio sino que hablo de un sistema que genera esa violencia y eso no lo quieren escuchar. La ultraderecha me tiene ganas desde hace tiempo y han tenido la oportunidad de decir públicamente que a mí no me quieren ni en la Asamblea ni en muchos espacios", ha lamentado.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha criticado de nuevo el "veto" de la Asamblea a Palenciano que busca "la lucha del machismo, la libertad de expresión y la cultura" después de que el 2020 haya comenzado con siete mujeres asesinadas, de las cuales ninguna había puesto una denuncia previa.

"No se dan por parte de las instituciones públicas las herramientas suficientes para que se detecte la violencia machista y para que se pueda denunciar y las mujeres tengamos apoyos suficientes, y creo que es lo que hace Pamela con este monólogo, que es ayudar a muchísimos jóvenes a detectar la violencia machista", ha defendido Serra.

En el monólogo que ha tenido una duración de media hora, Pamela Palenciano ha ido relatando su historia cuando se enamoró a los 12 años, enlazando su discurso con el patriarcado, la desigualdad entre hombres y mujeres y el capitalismo.

Parte, en palabras de Pamela Palenciano, de "la rabia" y no del "odio a los hombres" ni a su "exmaltratador", sino en contra de "un sistema inhumano y desigual". "El monólogo va a incomodar como me va a incomodar a mí recordar esta parte de mi vida", ha lanzado al comienzo del mismo.