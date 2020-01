Las organizaciones agrarias reivindican que la crisis del precio del aceite de oliva "es un asunto de Estado"

Publicada el 30/01/2020 a las 17:34 Actualizada el 30/01/2020 a las 18:07

Las organizaciones agrarias han reivindicado durante la jornada de protestas en la provincia de Jaén que la crisis del precio del aceite de oliva "es un asunto de Estado". Asaja, UPA, COAG, Infaoliva y Cooperativas Agro-alimentarias han participado en las marchas en defensa del sector y en los cortes durante dos horas de las principales vías de comunicación, entre ellas la A-4 y la A-44, además de la A-316 y la A-32.

El gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, ha manifestado que las movilizaciones son un "llamamiento de atención" al Gobierno español. "Es inadmisible que nos maltraten de esta manera, el olivar debe ser un asunto del Estado por los bajos precios que se imponen desde Europa a los agricultores", ha dicho.

"La paciencia se ha acabado, hay que decir basta, por eso estamos aquí, porque nos cuesta dinero producir los alimentos para la gente y, encima, nos quieren ningunear", ha señalado. Desde Asaja han declarado que "los políticos se han olvidado de los agricultores", pero que el campo "no se puede ningunear" y "se ha acabado jugar con nosotros".

Cristóbal Cano, secretario general de UPA-Jaén, ha subrayado que "estamos aquí porque nos jugamos el futuro de nuestra provincia". "Si dejamos caer el sector del olivar, Jaén se muere, por lo que vamos a ser vehementes con las movilizaciones a las que damos continuidad y no vamos a parar hasta que haya medidas estructurales", ha apuntado.

"No pedimos nada imposible, no estamos luchando por nada romántico, solo estamos luchando por poder seguir trabajando y vivir dignamente de esta actividad, por su presente y su futuro", ha señalado Cano. Así, ha pedido que las administraciones públicas "deben velar" por el desarrollo de todos los sectores económicos y, especialmente, "por los más vulnerables, como la agricultura y la ganadería".

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, también ha participado en las movilizaciones y ha declarado que "asistimos a un proceso de desmantelamiento". "Estamos viendo cómo el valor añadido que corresponde al producto y la producción se lo queda la industria y la distribución en el camino", ha apuntado.

De esta forma, ha explicado que son los distribuidos quienes "ponen precio y se reparten los beneficios", mientras que a los agricultores "no nos dejan ni para pagar el nivel de endeudamiento". "Estamos en situación de crisis sin precedentes, con mecanismos recogidos en la política agraria comunitaria que no se ponen en marcha, nos toman el pelo, nos desprecian, esto es inaceptable", ha dicho López.

Desde COAG han hecho hincapié en que el sector vive "una situación de crisis estructural, que necesita que el Gobierno ponga orden" y acabe con "la mafia italiana que tenemos en Andalucía". Ha rechazado que la razón sea por "un problema de falta de equilibrio de oferta y demanda", es más, ha declarado que "es un problema de fraude" y que "hasta que no se resuelva, no pararemos".

Manuel Alfonso Torres, presidente de Infaoliva Jaén, ha destacado que "la lucha contra el vaciado rural y por la defensa de más de cien mil familias que viven de este sector en Jaén comienza aquí". "Lo único que pedimos es que se articulen y pongan en marcha los mecanismos a nivel europeo y español para salvar el sector", ha indicado.

Así, ha solicitado que "los políticos se sienten con nosotros". "Ya llevan mucho tiempo dándonos largas, que si las elecciones, un gobierno transitorio, o similares, ya se han acabado los plazos de espera, solo queremos sentarnos y que nos escuchen".

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Higinio Castellano, ha incidido en que el problema en la provincia "no es solo económico, sino social". "Hay muchas familias que están en las últimas, como esto siga así se van a cargar los dos millones de puestos de trabajo que hay en Jaén y alrededor de la provincia, es insoportable", ha apuntado. Asimismo, ha valorado positivamente la participación durante los cortes de tráfico en las carreteras principales. "Se ha sumado gente del campo y de todas partes, con establecimientos y ayuntamientos cerrados en apoyo de la marcha", ha detallado.

"Si nos cargamos el motor, lo demás no anda, y esto es el aceite de oliva en Jaén", ha dicho, y ha añadido que "no se pueden mantener los precios actuales del aceite". "Hay que defender y hacer valer el producto en España y en todo el mundo, porque es un producto estrella y saludable para el consumo, por lo que el Gobierno debe ponerse serio en el parlamento europeo para defenderlo", ha declarado.

Más de 200 tractores cortan el tráfico en Zamora para pedir "precios justos" para el campo

Más de 200 tractores han cortado este jueves el tráfico en la plaza de La Marina, una de las principales arterias de circulación en Zamora, para pedir "precios justos y respeto" para el campo. La concentración ha comenzado en torno a las 11.00 horas con la llegada de los tractores desde diferentes puntos de la provincia de Zamora.

Los vehículos pesados se han colocado de manera estratégica en la plaza de La Marina hasta conseguir bloquear completamente el tráfico. Desde allí, los agricultores han acudido a pie hasta las dependencias de la Junta de Castilla y León y de la Subdelegación del Gobierno. Estas dos administraciones son, en palabras de los organizadores, las "responsables" de lo que consideran "una precaria situación del campo". En ambas oficinas, los agricultores han registrado una tabla con sus reivindicaciones.

Según han explicado los representantes de COAG, Asaja y UPA, la protesta nace "por la falta de rentabilidad de las explotaciones" fruto de "un incremento de los costes y el bajo precio de los productos". Además, han alzado la voz contra la "criminalización" del sector, al considerar que "movimientos que defienden el medio ambiente han puesto el punto de mira en los agricultores y ganaderos de Castilla y León".

La protesta ha incluido referencias a los accidentes con fauna, como los jabalíes, así como a "la dependencia que la ciudad tiene del campo". En varias pancartas se ha podido leer: "Si el campo no produce, la ciudad no come"

Más de 400 agricultores y ganaderos se concentran en Burgos

Más de 400 agricultores y ganaderos, acompañados de cerca de medio centenar de tractores, se han concentrado este jueves a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Burgos ante la falta de "rentabilidad" de sus explotaciones.

Entre los manifestantes se encontraba el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, que ha pedido a las administraciones que escuchen las solicitudes que expresan estos días los agricultores y ganaderos, a la vez que ha confiado en que "pronto" se pueda encontrar una situación a la problemática que atraviesan.

También ha participado en la concentración el coordinador de COAG Burgos, Cristian Martínez, quien ha lamentado la "escasa" rentabilidad de las explotaciones y ha abogado por mejorar las bonificaciones fiscales para cubrir los costes de las producciones. En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de UPA Burgos, Gabriel Delgado, quien además ha destacado la necesidad de que el campo burgalés permanezca unido para reivindicar el "atropello" que sufre el sector. Entre las reivindicaciones del sector, se encuentra la solicitud de precios "más justos" para sus producciones y una Política Agraria Común (PAC) que se ajuste a la coyuntura actual y las necesidades de las explotaciones de la Comunidad.

Yolanda Díaz asegura que el campo español está viviendo una transformación ajena al SMI

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado este jueves que no hay datos que avalen que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha impactado negativamente en el empleo del sector agrario, y ha señalado que existen otras "razones" que lo explicarían.

"El campo español está viviendo un proceso de transformación. Es un problema estructural que no se ve afectado por el SMI", ha dicho la ministra tras la firma en el Palacio de La Moncloa del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para subir el salario mínimo a 950 euros mensuales por catorce pagas para este año.

Díaz ha afirmado que ayer estuvo conversando con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha pedido a la ministra una reunión para abordar los efectos de la subida del SMI en el campo extremeño. La titular de Trabajo ha explicado que, en dicha conversación, coincidieron en la "dramática" situación que está atravesando el campo español. "Nuestra solidaridad y compromiso desde este Ministerio, pero me consta que el ministro de Agricultura (Luis Planas) está trabajando con mucho acierto en esta cuestión", ha añadido.